疑抽菸時睡著釀火災 消防員破門救「雙手燙傷男子」、疏散50人

基隆市信義區一處高地社區的9樓民宅，今晚9點多發生火警。消防局派遣人車前往灌救，破門後救出屋內年近60歲、雙手手掌燙傷的男性送醫治療；警、消另疏散同棟約50名住戶，起火原因待進一步調查。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今晚9點1分接獲報案，信義區深澳坑路大香港公寓大廈發生火災，出動中正、仁愛、信二和信義分隊共12車26人前往現場。

信義分隊員先到達現場，現場住戶說屋內有人受困，迅速破門進入，救出男性傷者，意識清楚，雙手掌燙傷，送往衛生福利部基隆醫院治療。

消防人員滅火後，確認火場沒有其他人受困傷亡。屋內部分器物燒毀，牆壁、天花板大面積明顯燻黑，因為屋內仍滿是濃煙，持續排煙中。起火原因待火災調查科人員，進入火場採證鑑定調查。

有社區住戶說，這名男子租屋居住，今天下午就因為抽菸時睡著，險釀火警，所幸警衛及鄰居及早發現異狀，敲門叫醒他，沒有延燒，沒想到晚上真的發生火警。另有住戶質疑，為何社區警報器沒有響，希望找出原因。

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