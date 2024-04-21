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酒店經紀業者台南辦春酒 警察動員百人蒐證、監控

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南酒店經紀業者今天在安平區某宴會廳辦春酒晚宴，席開百餘桌。轄區警分局為防止有不良份子趁機展現幫派實力，及維護地區安全秩序，加強警力部署，計動員警力100多名到場蒐證、監控。過程中查獲未成年少年1名，依法帶返偵辦。

台南市警四分局日前接獲情資，由酒店經紀業者組成「聯合經濟公司」在安平辦春酒晚宴，疑有幫派團體欲參與春酒，為防止有不良份子趁機展現幫派實力，事先加強警力部署，計動員警力100多名到場維持秩序。

春酒時間從今晚7點開始，警方提早部署，從今天下午4點在餐廳四周設交通管制區，北起永華路二段東到文平路、另從健康路三段到健康三街，派員展開臨檢。並在餐廳大門前設管制區，逐一檢查，過程中，查獲未成年少年1名，依法帶返駐地偵辦。

據了解，參與者大多從事八大行業的酒店經紀人、小姐和相關從業人員。警方事前先與主辦單位溝通協調，在會場外圍路段設置路檢點，針對前來參加車輛逐一盤查外，也在會場門口出入口處則設置盤查區，逐一過濾有無不法分子混入其中，會場內則加強蒐證，防制不法情事發生。

酒店經紀業者在台南市安平區辦春酒晚宴，員警到場蒐證、監控。過程中查獲未成年少年1名，依法帶返偵辦。記者黃宣翰／攝影
酒店經紀業者在台南市安平區辦春酒晚宴，員警到場蒐證、監控。過程中查獲未成年少年1名，依法帶返偵辦。記者黃宣翰／攝影
酒店經紀業者在台南市安平區辦春酒晚宴，員警在會場門口出入口處則設置盤查區，逐一過濾有無不法分子混入其中。記者黃宣翰／攝影
酒店經紀業者在台南市安平區辦春酒晚宴，員警在會場門口出入口處則設置盤查區，逐一過濾有無不法分子混入其中。記者黃宣翰／攝影
酒店經紀業者在台南市安平區辦春酒晚宴，員警在會場前交管臨檢，逐一過濾有無不法分子混入其中。記者黃宣翰／攝影
酒店經紀業者在台南市安平區辦春酒晚宴，員警在會場前交管臨檢，逐一過濾有無不法分子混入其中。記者黃宣翰／攝影

八大行業 台南 幫派 春酒 警察 酒店

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