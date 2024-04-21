超車爆糾紛！騎士攔下特斯拉「路中叫罵起口角」 雙方不滿互告

桃園市30歲游姓男子與女友前晚駕駛特斯拉轎車，行經平鎮區環南路路段，與27歲普通重機鍾姓騎士疑因超車衍生糾紛，鍾男在環南路、復興街口左轉停等紅燈時攔下游男轎車，雙方爆發口角爭執糾紛，警方趕到處理，雙方還在叫罵，警方今天表示，游男、鍾男雙方互相指責對方，游男提告強制罪、鍾男提告恐嚇罪，警方將2人依法函送桃園地檢署偵辦。

平鎮警方表示，這起行車糾紛，民眾PO至網路社群引起網議，一輛特斯拉轎車與一輛機車在平鎮區環南路段，疑因行進間超車問題，至環南路、復興街口，鍾姓機車騎士攔下游男的特斯拉轎車，雙方下車理論起口角爭執，警方巡邏發現，雙方互罵，警方勸止不聽，雙方互提告訴，游男提告強制罪、鍾男提告恐嚇罪，警方依規定受理，將2人函送桃園地檢署偵辦。