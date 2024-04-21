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「血壓飆至180」停路中央…三峽警、消見老翁癱在駕駛座 打破車窗急送醫

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三峽區三樹路，日前有輛休旅車深夜異常停在路中央堵住巷口，警方趕抵拍照準備開罰違停，赫然看見車內有人且毫無反應，連忙請消防隊破窗開門查看，檢查發現67歲老翁血壓已經飆到180，迅速送醫避免情況再惡化。

三峽派出所警員李侑錡、林怡辰，18日深夜11時51分獲報趕抵三樹路168巷口，原本以為是缺乏公德心的駕駛誇張亂停車，卻赫見1名老翁癱在駕駛座，無論怎麼呼喚都沒反應。

員警隔著車窗玻璃，隱約看見老翁嘴巴動了幾下，但卻沒有發出聲音，而且他的手似乎微微顫抖，研判情況不太對勁，於是大聲詢問：是不是身體不舒服？並告知：若無法開門，將要破窗。

眼看老翁仍無回應，只好通報消防隊趕抵，破窗打開車門，立刻測量生理徵象，發現他血壓已經飆高到180、血氧濃度偏低。67歲蔡姓老翁勉強說出，開車途中突然感到身體不適，因此趕緊停靠路邊休息，過沒多久警察就來了。

消防隊員連忙將老翁抬上救護車送醫，再由警方通知家屬到醫院，幸好及時處置，避免情況惡化。

新北市三峽區三樹路，18日深夜有1輛休旅車停在路中央堵住巷口，警方趕抵赫然看見車內有人且喚無反應，連忙請消防隊破窗開門查看，檢查發現67歲老翁血壓已經飆到180，迅速送醫避免情況再惡化。記者林昭彰／翻攝
新北市三峽區三樹路，18日深夜有1輛休旅車停在路中央堵住巷口，警方趕抵赫然看見車內有人且喚無反應，連忙請消防隊破窗開門查看，檢查發現67歲老翁血壓已經飆到180，迅速送醫避免情況再惡化。記者林昭彰／翻攝
新北市三峽區三樹路，18日深夜有1輛休旅車停在路中央堵住巷口，警方趕抵赫然看見車內有人且喚無反應，連忙請消防隊破窗開門查看。記者林昭彰／翻攝
新北市三峽區三樹路，18日深夜有1輛休旅車停在路中央堵住巷口，警方趕抵赫然看見車內有人且喚無反應，連忙請消防隊破窗開門查看。記者林昭彰／翻攝
新北市三峽區三樹路，18日深夜有1輛休旅車停在路中央堵住巷口，警方趕抵赫然看見車內有人且喚無反應，連忙請消防隊破窗開門查看，檢查發現67歲老翁血壓已經飆到180，迅速送醫避免情況再惡化。記者林昭彰／翻攝
新北市三峽區三樹路，18日深夜有1輛休旅車停在路中央堵住巷口，警方趕抵赫然看見車內有人且喚無反應，連忙請消防隊破窗開門查看，檢查發現67歲老翁血壓已經飆到180，迅速送醫避免情況再惡化。記者林昭彰／翻攝
新北市三峽區三樹路，18日深夜有1輛休旅車停在路中央堵住巷口，警方趕抵赫然看見車內有人且喚無反應，連忙請消防隊破窗開門查看，檢查發現67歲老翁血壓已經飆到180，迅速送醫避免情況再惡化。記者林昭彰／翻攝
新北市三峽區三樹路，18日深夜有1輛休旅車停在路中央堵住巷口，警方趕抵赫然看見車內有人且喚無反應，連忙請消防隊破窗開門查看，檢查發現67歲老翁血壓已經飆到180，迅速送醫避免情況再惡化。記者林昭彰／翻攝

休旅車 消防隊 違停

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