分隊訓練場布滿坑洞又龜裂 八德義消集資30萬全翻新

桃園市消防局第一救災救難大隊八德消防分隊位於八德區介壽路二段685巷隊部後方的訓練場地，由於使用已超過20年，地面布滿坑洞或是龜裂，讓消防救難員或義消們進行訓練時，經常有所顧慮，為解決此困境，八德義消中隊、分隊及防宣義消們於是集資30萬元協助翻新，提供一處舒適又安全的訓練和運動環境。

分隊長鄭仁豪表示，消防工作需要因應瞬息萬變的災害現場，每趟出勤的救災救護勤務，都是在與時間賽跑，分秒必爭搶救民眾的生命與財產，消防員除了具備專業的救災、救護技能外，保持身心健康及維持強健體魄可降低受傷風險，才能更有效率且安全地完成各項任務。

鄭仁豪說，感謝八德義消中隊、分隊及防宣義消們攜手合資翻新分隊的訓練場，讓消防同仁能有完善且安全訓練場地，也謝謝中隊及所屬分隊義消們長期的支持，同時歡迎社會有志青年男女投入義消或防火宣導隊的行列，朝向團隊年輕、專業且深化發展，為桃園市的救災、救護及宣導工作付出奉獻。

八德義消中隊長蕭榮富表示，過去經常看到分隊同仁們在後方訓練場進行運動或訓練時，看著這塊地因年久失修而漸漸不堪使用覺得可惜，因此特別邀集義消分隊長邱輝中及防宣分隊長張淑秋共同集資，希望這塊訓練場地在重整後能讓所有同仁及來協勤的義消們好好利用。