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女子接到侄子電話需錢周轉 她做了這件事保住68萬

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市王姓女子前天接獲詐騙集團電話，對方假冒她姪子謊稱公司急需資金周轉，口氣相當著急，她也趕往到銀行匯款，但她匯款前，覺得68萬元不是一筆小數目，撥打110向警方詢問，才查證來電者並非姪子，有驚無險地保住68萬積蓄，相當感謝警方的協助。

市警第六分局接獲轄內110通報，有民眾疑似遭詐騙欲前往銀行匯款，需警方協助了解案情。新興派出所線上巡邏警員周欣宏、黃柏翔接獲後即前往了解。

王姓女子本月19日上午10點多突然接獲自稱其姪子的LINE來電，稱公司需資金周轉，急需一筆費用，請她先幫忙匯款支付。王女心急準備從住家前往銀行時，仍覺得有疑慮，故撥打110向警方求助。

警方到場詢問並檢視Line對話內容後，發現為常見「猜猜我是誰」假冒親友詐財手法，另打電話向姪子查證後才得知並無此事，王女始恍然大悟，立即將LINE封鎖，打消匯款念頭。

市警六分局長林獻力表示，現今人手一機，雖能輕易地上網接收訊息，不肖分子卻利用網際網路為犯罪工具，提醒民眾，切勿輕信陌生來電，如接獲久未見面親友來電，且有借錢行為時，應以原有紀錄或曾經聯繫過的電話號碼回撥詢問；如無法接通親友或有其他疑慮，應即撥打反詐騙專線165查證或至鄰近派出所詢問，共同打擊詐騙。

台南市警六分局新興派出所警員周欣宏（左）、黃柏翔（右）阻詐成功，保住女子68萬元。記者黃宣翰／翻攝
台南市警六分局新興派出所警員周欣宏（左）、黃柏翔（右）阻詐成功，保住女子68萬元。記者黃宣翰／翻攝
王姓女子接到詐騙電話，對方謊稱侄子需錢周轉，台南市警六分局新興派出所警員黃柏翔協助阻詐。記者黃宣翰／翻攝
王姓女子接到詐騙電話，對方謊稱侄子需錢周轉，台南市警六分局新興派出所警員黃柏翔協助阻詐。記者黃宣翰／翻攝

LINE 姪子 詐騙集團

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