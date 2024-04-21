女子接到侄子電話需錢周轉 她做了這件事保住68萬

台南市王姓女子前天接獲詐騙集團電話，對方假冒她姪子謊稱公司急需資金周轉，口氣相當著急，她也趕往到銀行匯款，但她匯款前，覺得68萬元不是一筆小數目，撥打110向警方詢問，才查證來電者並非姪子，有驚無險地保住68萬積蓄，相當感謝警方的協助。

市警第六分局接獲轄內110通報，有民眾疑似遭詐騙欲前往銀行匯款，需警方協助了解案情。新興派出所線上巡邏警員周欣宏、黃柏翔接獲後即前往了解。

王姓女子本月19日上午10點多突然接獲自稱其姪子的LINE來電，稱公司需資金周轉，急需一筆費用，請她先幫忙匯款支付。王女心急準備從住家前往銀行時，仍覺得有疑慮，故撥打110向警方求助。

警方到場詢問並檢視Line對話內容後，發現為常見「猜猜我是誰」假冒親友詐財手法，另打電話向姪子查證後才得知並無此事，王女始恍然大悟，立即將LINE封鎖，打消匯款念頭。