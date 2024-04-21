熊貓外送員遇左轉轎車禮讓行人…打「擦邊球」慘摔 掀兩派論戰

高雄熊貓外送員前晚在左營區裕誠路和富民路口，遇左轉轎車禮讓行人，打「擦邊球」擦撞轎車車尾慘摔，險被後方車輾過。圖／取自Youtube頻道「地圖型行車影像分享平台」 龔姓Foodpanda外送員前晚騎機車行經高雄市左營區裕誠路，遇75歲李姓老翁駕車左轉富民路禮讓行人，龔男未注意擦撞李轎車車尾，當場慘摔，險被後方車輾過，過程被他車行車記錄器錄下PO網指，外送員打「擦邊球」；有網友則指，轎車駕駛左轉行為「六親不認」。

Youtube頻道「地圖型行車影像分享平台」貼出一則車禍事故影片，地點在高雄市左營區裕誠路與富民路口，只見路口有不少汽機車駛過，其中一輛轎車停在路中欲左轉富民路時，遇行人穿越斑馬線，轎車駕駛停等禮讓行人。

不久後，直行的Foodpanda外送員從轎車車旁經過，機車車身擦撞到轎車車尾，騎士慘摔在地，後方黑色轎車見狀急踩煞車，險些輾過外送員，驚險萬分，原PO調侃外送員摔車事故是打「擦邊球」。

網友見影片分持兩派不同意見，有網友指，轎車駕駛的行為「這六親不認的左轉，真不愧是四輪帝王」、「很多這種三寶要過不過的，都衝了就過嘛，把車橫在路上有比較好嗎」。

有網友則認為外送員「黑車沒停下的話，結局可能大不同」、「熊貓反應不及撞上」、「兩輪肉包鐵不會眼睛放亮一點嗎？」、「兩輪肉包鐵不會眼睛放亮一點嗎？」。

轄區左營警分局警方指出，這起事故發生在前晚7時20分許，當時李姓老翁駕車沿裕誠路快車道東向西直行，欲左轉富民路時因禮讓行人暫停，結果對向騎機車經過的龔男（25歲）擦撞到李的右後車尾摔車，幸僅雙手擦挫傷。