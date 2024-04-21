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這處分隔島老是挨撞！ 父子相隔20年先後都開車撞過

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

60歲蔣姓男子4月16日疑因中風，駕駛車子撞上苗栗市國華路口地下道口汽車、機車道分隔島護欄，警方將蔣送醫治療。圖／民眾提供
60歲蔣姓男子4月16日疑因中風，駕駛車子撞上苗栗市國華路口地下道口汽車、機車道分隔島護欄，警方將蔣送醫治療。圖／民眾提供
60歲蔣姓男子4月16日疑中風，駕駛車子撞上苗栗市國華路口地下道口汽車、機車道分隔島護欄，20年前蔣男的父親生前也曾開車撞上同一處護欄，這處分隔島老是挨撞，公路局中區養護工程分局苗栗工務段將研議改善。

苗栗市國華路16日上午8點多，發生賓士車自撞南向地下道分隔島事故，苗栗警察分局事故處理小組獲報到場處理，警方初步調查， 蔣男疑因中風，車子緩慢前進自撞分隔島，居民及路人合力將蔣男扶下車子，警方協助送醫，蔣的酒測值零，事故原因進一步釐清中。

國華路地下道北口分隔島經常被撞，留下許多歷史痕跡，也裝設各種反光標誌，但事故仍迭有發生，16日再發生車禍，許多地方人士議論紛紛，指出2011年6月間還曾發生轎車直直撞上起火，駕駛來不及逃生燒成焦屍，20年前蔣男的父親也曾開車撞及，當時並無大礙。

郭姓市民等人認為國華路過了中華路後上坡，到了距離地下道北口約70公尺處，下坡又左彎，用路人視覺上可能還以為是直線，如果路況不熟，易造成撞分隔島事故，建議在北口分隔島，設防撞桿往北延伸，提早警示駕駛注意。苗栗工務段長黃陳全則表示，工務段會再評估研議。

苗栗市國華路地下道北口分隔島經常被撞，留下許多歷史痕跡，也裝設各種反光標誌，但事故仍迭有發生。記者范榮達／攝影
苗栗市國華路地下道北口分隔島經常被撞，留下許多歷史痕跡，也裝設各種反光標誌，但事故仍迭有發生。記者范榮達／攝影
60歲蔣姓男子4月16日疑因中風，駕駛車子撞上苗栗市國華路口地下道口汽車、機車道分隔島護欄，警方將蔣送醫治療。圖／民眾提供
60歲蔣姓男子4月16日疑因中風，駕駛車子撞上苗栗市國華路口地下道口汽車、機車道分隔島護欄，警方將蔣送醫治療。圖／民眾提供
苗栗市國華路地下道北口分隔島經常被撞，留下許多歷史痕跡，也裝設各種反光標誌，但事故仍迭有發生。記者范榮達／攝影
苗栗市國華路地下道北口分隔島經常被撞，留下許多歷史痕跡，也裝設各種反光標誌，但事故仍迭有發生。記者范榮達／攝影

中風 自撞

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