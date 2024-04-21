聽新聞
test
0:00 / 0:00
這處分隔島老是挨撞！ 父子相隔20年先後都開車撞過
60歲蔣姓男子4月16日疑中風，駕駛車子撞上苗栗市國華路口地下道口汽車、機車道分隔島護欄，20年前蔣男的父親生前也曾開車撞上同一處護欄，這處分隔島老是挨撞，公路局中區養護工程分局苗栗工務段將研議改善。
苗栗市國華路16日上午8點多，發生賓士車自撞南向地下道分隔島事故，苗栗警察分局事故處理小組獲報到場處理，警方初步調查， 蔣男疑因中風，車子緩慢前進自撞分隔島，居民及路人合力將蔣男扶下車子，警方協助送醫，蔣的酒測值零，事故原因進一步釐清中。
國華路地下道北口分隔島經常被撞，留下許多歷史痕跡，也裝設各種反光標誌，但事故仍迭有發生，16日再發生車禍，許多地方人士議論紛紛，指出2011年6月間還曾發生轎車直直撞上起火，駕駛來不及逃生燒成焦屍，20年前蔣男的父親也曾開車撞及，當時並無大礙。
郭姓市民等人認為國華路過了中華路後上坡，到了距離地下道北口約70公尺處，下坡又左彎，用路人視覺上可能還以為是直線，如果路況不熟，易造成撞分隔島事故，建議在北口分隔島，設防撞桿往北延伸，提早警示駕駛注意。苗栗工務段長黃陳全則表示，工務段會再評估研議。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言