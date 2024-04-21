影／鶯歌分駐所前電動車冒出巨量白煙 員警拎起滅火器馳援
新北市鶯歌區中山路昨天中午有1輛微型電動二輪車，停等紅燈時突然冒出大量白煙，疑似電池自燃，由於煙量實在大到驚人，恰巧分駐所就在對街，騎士連忙向警方求助，員警用光一整瓶乾粉滅火器，煙仍持續冒出，消防隊趕抵才完全壓制下來。
當時三峽警分局警員周宗葆、江重宥剛執行巡邏勤務結束返回鶯歌分駐所，便遇到民眾焦急求助，從分駐所門口即可看見馬路對面有1輛電動二輪車竄出巨量白煙。員警趕緊拎著滅火器衝過去，同步通報消防隊。
但乾粉滅火器只能防止起火，無助於降溫，員警噴完一整瓶滅火器，煙量只是減少，還是不斷冒出。稍後消防隊趕抵，用大量的水持續降溫，電動車才沒再冒煙。幸好騎士發現得早，沒有受傷，電池冒煙原因尚待調查。
新北市消防局第五大隊大隊長鍾世銘指出，電動車常因過度充電導致電池過熱自燃，行駛中自燃較少見，呼籲民眾應選購具合格標章的車輛和電池，定期保養維護，如果電池有膨脹變形等異常狀況，必須立即送回檢修，以免造成危害。
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