影／鶯歌分駐所前電動車冒出巨量白煙 員警拎起滅火器馳援

鶯歌區中山路昨天有1輛微型電動二輪車，停等紅燈時突然冒出大量白煙，疑似電池自燃，恰巧分駐所就在對街，騎士連忙向警方求助，員警拿乾粉滅火器馳援。圖／警方提供 新北市鶯歌區中山路昨天中午有1輛微型電動二輪車，停等紅燈時突然冒出大量白煙，疑似電池自燃，由於煙量實在大到驚人，恰巧分駐所就在對街，騎士連忙向警方求助，員警用光一整瓶乾粉滅火器，煙仍持續冒出，消防隊趕抵才完全壓制下來。

當時三峽警分局警員周宗葆、江重宥剛執行巡邏勤務結束返回鶯歌分駐所，便遇到民眾焦急求助，從分駐所門口即可看見馬路對面有1輛電動二輪車竄出巨量白煙。員警趕緊拎著滅火器衝過去，同步通報消防隊。

但乾粉滅火器只能防止起火，無助於降溫，員警噴完一整瓶滅火器，煙量只是減少，還是不斷冒出。稍後消防隊趕抵，用大量的水持續降溫，電動車才沒再冒煙。幸好騎士發現得早，沒有受傷，電池冒煙原因尚待調查。