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車廂濃煙瀰漫！北捷急疏散750乘客 目擊者還原經過：聞到很重燒焦味

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導

北捷松江南京站往迴龍方向的列車，今天下午5點26分傳出火警，據民眾指出，當時第一節車廂疑似火光，車掌立即用滅火器撲滅，隨後停靠在松江南江站。北捷表示，經查為旅客攜帶行動電源冒煙導致，疏散約750名乘客，4分鐘後正常營運。

案發的列為中和新蘆線往迴龍方向，當時不少民眾在社群平台直呼驚險一刻，「搭的捷運失火了，集體被趕下車，聞到很重的燒焦味，人群躁動推擠。」

Dcard上有目擊者說，當時人群突然大叫往後跑，還以為是殺人犯出現了，下一秒火光照亮了整個車廂，煙霧瀰漫，緊急時刻他「我發訊息給在乎的人道了別」；有乘客以對講機通報，車長廣播使用滅火器已撲滅火勢，列車緊急停靠松江南京站疏散人群。

由於在3月29日北捷也曾發生過旅客的行動電源冒煙狀況，北捷呼籲，旅客注意隨身物品的安全，以避免影響公共安全。

釀禍的行動電源。圖／北捷提供
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