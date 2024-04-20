影／硬闖中橫便道管制站 小貨車載2名非法移工遭員警帶回

花蓮大地震造成中橫便道落石，交通一度中斷，現已搶通，公路局人員今天發現一輛小貨車要硬闖中橫便道管制站，台中警方到場查獲小貨車內有二名非法移工，移送移民署調查。

台中市和平警分局德基派出所今天中午12點30分，接獲公路段中橫便道管制站報案，一輛小貨車載二名疑是外籍移工硬闖中橫便道谷關管制站，德基派出所所長許鍾煌及警員洪大立獲報後立即前往中橫便道德基管制站攔查。

警方到達德基管制站，利用德基管制站柵欄攔查要通過車輛，攔查發現這輛小貨車上有二名外籍移工，帶返派出所查證身分，查證發現52歲屈姓男子及48歲阮姓女子等2名越南籍移工皆是行方不明。因要到和平區梨山地區找工作，拜託台灣籍周姓友人從新竹市載往梨山地區尋找工作。