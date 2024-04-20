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情侶摩鐵抽彩虹菸被逮 北桃園5警局雷霆除暴1晚掃蕩成果豐
桃園市警局持續執行「雷霆除暴專案」暨擴大臨檢勤務，昨晚包括桃園、龜山、八德、蘆竹及大園等北區5警分局總計動員233名警力在各轄區汽車旅館、酒店、KTV等容易滋生事端場所進行強力臨檢威力掃蕩，同時在各重要路口設置攔檢點，成果豐碩。
北區5警分局昨晚執行「雷霆除暴專案」暨擴大臨檢勤務，共查獲竊盜12件12人、詐欺11件11人、各類通緝犯10件10人、酒駕公危9件9人、毒品6件7人、恐嚇1件7人、侵占1件1人、妨害名譽1件1人、檢肅槍彈1件2人、各類刑案11件12人及取締超速10件。
桃園警分局員警昨晚11點50分許在一間汽車旅館臨檢，發現某房車庫飄出濃烈的煙臭味，經敲門32歲朱姓男子前來應門，員警詢問時他急忙表示剛剛在睡覺，沒有抽菸，應該是之前住客抽菸的味道，房內朱男的李姓20歲女性友人則表示剛睡醒沒抽菸，但員警指出屋內菸味尚未飄散，棉被上還掉落數支彩虹菸蒂，隨即在李女背包內發現彩虹菸包裝袋及11支彩虹菸，兩人當場啞口無言，全案依法移請裁處。
另保安警察大隊員警昨晚配合中壢分局執行勤務，查獲一名江姓駕駛及友人共同持有毒品K他命3小包（約13公克）、K他命果汁包10包（約30公克）。另外攔查一輛車內散發毒品異味的小客車，請駕駛下車接受盤查，鍾姓駕駛自知難逃法網，便將持有的吸食器具和1小包安非他命（約1克）交給警方，分別依公共危險罪及毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。
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