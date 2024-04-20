快訊

台灣要缺電了？ 藍委揭台電員工爆料「處境如每天走鋼索」

日皇室恐因男丁少消滅？愛子公主婚後有望保皇籍 日朝野協商2提案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

福和橋遭大車撞生裂痕 新北議員提三善後措施

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

連結雙北市的福和橋日前遭超高的重型車輛撞上，產生裂痕。新北市府評估橋梁受損影響安全，封閉往台北方向車道，調撥其他車道進行後續維修工作。新北市議員黃心華表示市府應擴大檢修、強化施工警示、檢討預防設計，避免橋梁再次遭撞。

新北市議員黃心華指出，福和橋遭撞擊後，市府對重要橋梁養護工程與制度，需要注意三大面向。包括橋梁大梁應屬於「預力構件」，市府必須徹底查明裡面的鋼鍵和套管有無損壞；如果無法準確評估風險，就應將整支梁更換，保障橋梁整體結構安全。

第二，雖然車輛是撞上外側梁，但橋梁橫隔裝置及相關構建是否連帶受損，也需要一併調查。第三，市府應嚴格把關施工過程，包括施工過程的支撐架和斜撐架，不允許變形，因此必須經過仔細計算確認，並撐對位置，以免發生傾倒坍塌；而重型支撐架也需要設置足夠醒目的燈號和警示，以免又遭受二次碰撞。

黃心華建議，對於會造成嚴重公安意外的違規行為，應該從法制上去思考如何加重懲罰，或再嚴格教育，降低類似事件發生的機率，也可以檢討新北市所有橋梁目前的防撞警示裝置，是否存有缺漏，才能杜絕下一次的重車撞擊意外發生。

福和橋位於永和區環河東路的主梁限高3.9公尺，日前遭到超高違規行駛大型聯結車撞擊結構受損，新北工務局緊急封閉福和橋往台北一個車道施工修補。圖／新北工務局提供
福和橋位於永和區環河東路的主梁限高3.9公尺，日前遭到超高違規行駛大型聯結車撞擊結構受損，新北工務局緊急封閉福和橋往台北一個車道施工修補。圖／新北工務局提供

橋梁 黃心華

延伸閱讀

總獎金達65.5萬 全台翻糖蛋糕、拉花高手今聚新北切磋

影／阿嬤拄拐杖站路口不敢過馬路 新北警開罰多輛未停讓汽機車

綠營新北主委改選...派系相爭、基層不安 正國會轉低調

大量濃煙直竄天際！樹林違章鐵皮工廠全面燃燒 新北消防人車馳援

相關新聞

嘉市機車擦撞YouBike 女騎士倒地遭後方遊覽車輾斃

48歲覃姓女機車騎士上午7點48分，行駛嘉義市區林森西路由西往東直行慢車道，疑與前方騎乘YouBike的41歲李姓男子發...

終於找到了！高雄92歲老奶奶累癱倒竹林 大熱天險中暑

高雄臉書社團前天有網友貼出一張92歲廖姓老嫗獨自外出照，引來在地人留言轉貼，仁武分局獲報當天，隨即調閱路口監視器，但派員...

自稱疲勞恍神 BMW轎車衝撞三重店家騎樓

新北市三重區重新路三段今天上午有1輛BMW轎車，失控衝向路旁人行道撞進騎樓，幸好剪髮沙龍和眼鏡行均尚未開門營業，只有數輛...

影／台中行人不走斑馬線被車撞頭眼受傷 警還要開罰單

一名婦人在台中市沙鹿區要過馬路時，未依規定走行人穿越道（斑馬線）被小貨車撞傷，她頭部和眼睛受傷送醫，警方將再依規定開她罰...

新北台7乙線山路事故！機車擦撞休旅車起火燃燒 騎士命危急救中

新北市三峽區台7乙線道路8公里處，今天下午2時發生機車與休旅車擦撞事故，機車起火燃燒，19歲黃姓騎士在火勢撲滅之後已無生...

情侶摩鐵抽彩虹菸被逮 北桃園5警局雷霆除暴1晚掃蕩成果豐

桃園市警局持續執行「雷霆除暴專案」暨擴大臨檢勤務，昨晚包括桃園、龜山、八德、蘆竹及大園等北區5警分局總計動員233名警力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。