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福和橋遭大車撞生裂痕 新北議員提三善後措施
連結雙北市的福和橋日前遭超高的重型車輛撞上，產生裂痕。新北市府評估橋梁受損影響安全，封閉往台北方向車道，調撥其他車道進行後續維修工作。新北市議員黃心華表示市府應擴大檢修、強化施工警示、檢討預防設計，避免橋梁再次遭撞。
新北市議員黃心華指出，福和橋遭撞擊後，市府對重要橋梁養護工程與制度，需要注意三大面向。包括橋梁大梁應屬於「預力構件」，市府必須徹底查明裡面的鋼鍵和套管有無損壞；如果無法準確評估風險，就應將整支梁更換，保障橋梁整體結構安全。
第二，雖然車輛是撞上外側梁，但橋梁橫隔裝置及相關構建是否連帶受損，也需要一併調查。第三，市府應嚴格把關施工過程，包括施工過程的支撐架和斜撐架，不允許變形，因此必須經過仔細計算確認，並撐對位置，以免發生傾倒坍塌；而重型支撐架也需要設置足夠醒目的燈號和警示，以免又遭受二次碰撞。
黃心華建議，對於會造成嚴重公安意外的違規行為，應該從法制上去思考如何加重懲罰，或再嚴格教育，降低類似事件發生的機率，也可以檢討新北市所有橋梁目前的防撞警示裝置，是否存有缺漏，才能杜絕下一次的重車撞擊意外發生。
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