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終於找到了！高雄92歲老奶奶累癱倒竹林 大熱天險中暑

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄臉書社團前天有網友貼出一張92歲廖姓老嫗獨自外出照，引來在地人留言轉貼，仁武分局獲報當天，隨即調閱路口監視器，但派員協尋一天未果，今天正午終於在一處工廠後方水果竹林，發現精神狀態不佳的廖嫗，並趕緊通報家屬及消防員到場檢傷送院，所幸她僅疲憊，平安無礙。

仁武分局指出，仁武派出所前天下午4時許接獲民眾報案，聲稱92歲的老母親迷途尚未返家，廖男指出，母親精神狀態不佳，獨自步行外出恐怕迷途，家人在自宅附近尋找並發現老母親蹤跡，請求警方協尋。

據悉，廖嫗離家時，並未攜帶手機或乘坐任何交通工具，而今天中央氣象局針對南部包含高雄，發布災害性天氣通報，天氣炙熱亮起高溫黃燈警戒，警消擔心廖嫗在戶外會出現中暑脫水現象，加緊搜救行動，所幸在八德一路周邊工廠後方，發現了倒臥在水果竹林內的廖姓老嫗。

員警見廖嫗疲憊臥於草叢旁休憩，立即脫掉上衣及帽子替她遮陽，並提供飲用水，避免她脫水造成身體不適，所幸在家人及救護員陪同送醫下，廖嫗平安無礙。

失蹤一天多高齡92歲老婦人，今天中午終於在竹林被警方尋獲。記者古和純／翻攝
失蹤一天多高齡92歲老婦人，今天中午終於在竹林被警方尋獲。記者古和純／翻攝
失蹤一天多高齡92歲老婦人，今天中午終於在竹林被警方尋獲。記者古和純／翻攝
失蹤一天多高齡92歲老婦人，今天中午終於在竹林被警方尋獲。記者古和純／翻攝
失蹤一天多高齡92歲老婦人，今天中午終於在竹林被警方尋獲。記者古和純／翻攝
失蹤一天多高齡92歲老婦人，今天中午終於在竹林被警方尋獲。記者古和純／翻攝

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