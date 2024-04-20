自稱疲勞恍神 BMW轎車衝撞三重店家騎樓
新北市三重區重新路三段今天上午有1輛BMW轎車，失控衝向路旁人行道撞進騎樓，幸好剪髮沙龍和眼鏡行均尚未開門營業，只有數輛機車被撞倒，無人受傷。25歲駕駛並未飲酒，自稱精神不濟，輕傷婉拒就醫，詳情由警方調查。
初步了解，25歲黃姓男子駕駛BMW轎車，上午10時55分行經事故路段，自稱精神不濟突然恍神，先擦撞中央分隔島，嚇一大跳急轉方向盤，整輛車反而失控衝出路面，撞進旁邊店家騎樓，連續撞倒數輛停放騎樓的機車，幸無路人受到波及。
警方和消防隊獲報趕抵時，駕駛和乘客2名男子均只有輕微擦傷，婉拒就醫，駕駛酒測值0，車上沒發現違禁品，事故原因尚待警方調查。
新北市消防局第三大隊長陳志德呼籲，駕駛車輛若感覺精神不濟或身體不適，應停靠路邊休息或打電話請家人接應，如果身體不適狀況未改善，最好立即撥打119請救護人員協助就醫，切勿勉強開車容易釀成事故。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言