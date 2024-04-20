自稱疲勞恍神 BMW轎車衝撞三重店家騎樓

新北市三重區重新路三段今天上午有1輛BMW轎車，失控衝向路旁人行道撞進騎樓，幸好剪髮沙龍和眼鏡行均尚未開門營業，只有數輛機車被撞倒，無人受傷。25歲駕駛並未飲酒，自稱精神不濟，輕傷婉拒就醫，詳情由警方調查。

初步了解，25歲黃姓男子駕駛BMW轎車，上午10時55分行經事故路段，自稱精神不濟突然恍神，先擦撞中央分隔島，嚇一大跳急轉方向盤，整輛車反而失控衝出路面，撞進旁邊店家騎樓，連續撞倒數輛停放騎樓的機車，幸無路人受到波及。

警方和消防隊獲報趕抵時，駕駛和乘客2名男子均只有輕微擦傷，婉拒就醫，駕駛酒測值0，車上沒發現違禁品，事故原因尚待警方調查。