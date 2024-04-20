影／阿嬤拄拐杖站路口不敢過馬路 新北警開罰多輛未停讓汽機車
新北市一名阿嬤日前拄拐杖站在路口行人穿越道旁，因路過汽、機車無人停讓，嚇得遲遲不敢過馬路，直到兩側路口各有一輛機車停下，阿嬤才加快腳步，正在走過路口時，又有一輛銀色賓士汽車繞過已停讓的機車，加速搶快通過。新北警方表示，已接獲民眾提供影片檢舉，將依法開罰4輛未停讓汽、機車。
新北市一名機車騎士本月15日上午7時許，行經中和區連勝街與連城路171巷口，發現前方多輛汽、機車未停讓行人，嚇得一名拄著拐杖的阿嬤站在路口遲遲不敢過馬路，直到雙向路口各有一輛機車停下禮讓，正當阿嬤才加快腳步，正在走過路口時，又有一輛銀色賓士汽車繞過已停讓的機車，加速搶快通過。
「真不愧是行人地獄，實至名歸。」熱心禮讓的機車騎士事後將行車記錄器畫面上網公布，引起廣大網友公憤，痛罵那輛繞過機車搶快的銀色賓士汽車，也有網友留言，這可以反映出台灣社會的價值觀，有些人非常友善，很努力為別人著想，覺得這樣做可以讓這個世界更美好，但一大堆人只有顧慮自己上班可能快來不及了。
一名網友則說，「身為一個行人真的就是很兩難，想過時沒人要讓，不想過時偏偏有一輛車停下來，但腳步又不快只好用快跑的通過，但又怕過一半還是有其他車不禮讓，所以後來就學乖了，一律等車都走光了再過，哭！」
轄區中和警分局交通組組長詹惇貿今表示，查詢民眾檢舉系統，機車騎士已將影片截圖上網檢舉，他表示，已依民眾檢舉畫面查證，將依法開單告發未禮讓汽、機車各兩輛，他呼籲，駕駛用路人駕駛車輛行經路口應謹記「車輛慢看停」，停讓行人優先通行，以共同維護交通安全。
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