影／阿嬤拄拐杖站路口不敢過馬路 新北警開罰多輛未停讓汽機車

新北市一名阿嬤日前拄拐杖站在路口行人穿越道旁，因路過汽、機車無人停讓，嚇得遲遲不敢過馬路，直到兩側路口各有一輛機車停下，阿嬤才加快腳步，正在走過路口時，又有一輛銀色賓士汽車繞過已停讓的機車，加速搶快通過。新北警方表示，已接獲民眾提供影片檢舉，將依法開罰4輛未停讓汽、機車。

新北市一名機車騎士本月15日上午7時許，行經中和區連勝街與連城路171巷口，發現前方多輛汽、機車未停讓行人，嚇得一名拄著拐杖的阿嬤站在路口遲遲不敢過馬路，直到雙向路口各有一輛機車停下禮讓，正當阿嬤才加快腳步，正在走過路口時，又有一輛銀色賓士汽車繞過已停讓的機車，加速搶快通過。

「真不愧是行人地獄，實至名歸。」熱心禮讓的機車騎士事後將行車記錄器畫面上網公布，引起廣大網友公憤，痛罵那輛繞過機車搶快的銀色賓士汽車，也有網友留言，這可以反映出台灣社會的價值觀，有些人非常友善，很努力為別人著想，覺得這樣做可以讓這個世界更美好，但一大堆人只有顧慮自己上班可能快來不及了。

一名網友則說，「身為一個行人真的就是很兩難，想過時沒人要讓，不想過時偏偏有一輛車停下來，但腳步又不快只好用快跑的通過，但又怕過一半還是有其他車不禮讓，所以後來就學乖了，一律等車都走光了再過，哭！」