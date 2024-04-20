嘉市機車擦撞YouBike 女騎士倒地遭後方遊覽車輾斃
48歲覃姓女機車騎士上午7點48分，行駛嘉義市區林森西路由西往東直行慢車道，疑與前方騎乘YouBike的41歲李姓男子發生擦撞倒地，遭後方行駛中的遊覽車後輪輾斃，警方酒測遊覽車王姓司機無酒駕情事，警方調閱路口監視器，調查釐清鑑定巷車禍原因。
遊覽車王姓司機正載客人前行，車禍發生嚇壞，被警方帶到轄區長榮派出所，警方酒測無酒精反應，警方偵訊後將王男依過失致死罪嫌送辦。
警方調查，林森西路與民權路口上午7點多，覃姓女機車騎士疑與同向騎乘YouBike微笑單車李姓男騎士擦撞，覃女重心不穩倒地後，遭後方王姓司機駕駛的遊覽車輾斃。消防救護人員獲報到場，覃女經評估明顯死亡，李姓男子送嘉基醫院，右手擦傷、後腰疼痛，無生命危險。
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