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全市316處科技執法！桃警強化取締 今年行人事故降12%

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

交通部統計，去年全國行人發生交通事故死傷人數共1萬7660人，較前年增加1158人；桃園市部分行人交通事故死傷人數計2330人，較同期比較減少152人；桃園市警局交通警察大隊分析主要肇因，除了車不讓人外，行人違規穿越道路也是肇事原因之一。

針對肇事因素，桃園市警局除將車不讓人、路口不停讓列為重點取締項目外，更將行人違規一併列入取締重點。統計今年1至3月取締路口不停讓行人共4857件，較去年同期增加2813件，取締行人違規件數518件，較去年同期增加168件。截至今年3月底，桃園市建置科技執法設備316處，提升執法強度。

宣導方面則分齡分眾，配合相關路權機關辦理105場宣導場次，約5千多人參與，尤其民眾對VR體驗十分感興趣，臨場感十足，藉此讓民眾身歷實境在3D立體空間，體驗各種馬路上的危險狀況，並透過影片宣導及連結社群媒體，以客語及多國語言向高齡者、外籍移工及新住民宣導。

交通警察大隊大隊長鄭文銘表示，透過強力執法及宣導，桃園市1至3月行人事故較去年同期減少約12%，呈現下降趨勢。提醒車輛行經路口遇有行人穿越道路時，無論有無號誌或行人穿越道均應禮讓行人優先通行，並呼籲行人也應注意左右來車。

桃園市部分行人交通事故死傷人數計2330人，較同期比較減少152人。記者周嘉茹／翻攝
桃園市部分行人交通事故死傷人數計2330人，較同期比較減少152人。記者周嘉茹／翻攝
截至今年3月底，桃園市警局建置科技執法設備316處，提升執法強度。記者周嘉茹／翻攝
截至今年3月底，桃園市警局建置科技執法設備316處，提升執法強度。記者周嘉茹／翻攝
警方透過VR體驗讓民眾身歷實境在3D立體空間，體驗各種馬路上的危險狀況，臨場感十足。記者周嘉茹／翻攝
警方透過VR體驗讓民眾身歷實境在3D立體空間，體驗各種馬路上的危險狀況，臨場感十足。記者周嘉茹／翻攝

交通事故 桃園 路口不停讓行人

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