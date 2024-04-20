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影／黑賓士車裝遮牌器升降自如 警將開罰2400起跳

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

一輛黑色賓士車日前行駛在北市民權西路上，安裝遮牌器，遮蔽車尾的車牌號碼，在民權西路上自外側車道，違規跨雙白線切入第二車道，立即成為停等紅燈機車族後方的第一輛車，幸好無碰釀交通事故。警方指出，將依職權舉發開罰，並函請公路總局通知車主驗車。

違規影像遭後方汽車錄下，po上通訊軟體LINE群組「社會事新聞影音」，指賓士車真聰明安裝遮牌器，想怎麼切就怎麼切。大同警分局交通分隊指出，將調監視確認違規時間，並依「併同跨越雙白線」及「在多車道不依規定使用方向燈」開罰。另，函請公路總局通知車主辦理臨時檢驗。

警方指出，依道路交通管理處罰條例第13條1款規定，損毀或變造汽車牌照、塗抹汙損牌照，或以安裝其他器具之方式，使不能辨認其牌號，處汽車所有人2400元以上4800元以下罰鍰，並責令申請換領牌照或改正。

黑色賓士車切車後，升起遮牌器。圖／翻攝社會事新聞影音
黑色賓士車切車後，升起遮牌器。圖／翻攝社會事新聞影音

交通事故 車主 車道

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