影／黑賓士車裝遮牌器升降自如 警將開罰2400起跳

一輛黑色賓士車日前行駛在北市民權西路上，安裝遮牌器，遮蔽車尾的車牌號碼，在民權西路上自外側車道，違規跨雙白線切入第二車道，立即成為停等紅燈機車族後方的第一輛車，幸好無碰釀交通事故。警方指出，將依職權舉發開罰，並函請公路總局通知車主驗車。

違規影像遭後方汽車錄下，po上通訊軟體LINE群組「社會事新聞影音」，指賓士車真聰明安裝遮牌器，想怎麼切就怎麼切。大同警分局交通分隊指出，將調監視確認違規時間，並依「併同跨越雙白線」及「在多車道不依規定使用方向燈」開罰。另，函請公路總局通知車主辦理臨時檢驗。