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影／高雄轎車車頭超越停等區 輕軌司機猛按喇叭！駕駛才退讓

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一輛轎車昨傍晚停在左營區大順一路左轉停等區，等輕軌列車經過，但車頭超越停等區，輕軌司機員見狀猛按喇叭示警，駕駛最後才退讓，整車旅客都目擊過程，有人拍下影片PO網；警方指，轎車駕駛已違反道路交通管理處罰條例，將通知到案說明並開罰。

網路社群「社會事新聞影音」群組今天貼出一則影片，影片內容指一輛白色轎車在大順一路欲左轉時，先停在停等區等候輕軌列車經過，但轎車車頭超越停止區，輕軌列車司機員見狀猛按喇叭示警，駕駛才打倒退檔退讓，讓整車旅客看傻眼。

轄區左營警分局警方指出，經查發生事件的地點屬於新莊派出所轄區，但尚未接獲相關報案。另檢視影片內容，轎車已超出待轉停等區域，警方將通知駕駛人到案說明。

此外，針對駕駛違規部分，警方指出，轎車駕駛最後有倒退移動車輛，最終未影響輕軌運行，否則可依道路交通管理處罰條例及大眾捷運法第50條開罰1500元以上7500以下的罰鍰。

警方表示，案發路段雖設有汽車左轉專用道，惟駕駛人仍應依號誌指示左轉，否則可能違反道路交通管理處罰條例第48條1項2款「汽車駕駛人轉彎或變換車道時，不依標誌、標線、號誌指示，處600元以上1800元以下罰鍰」的規定。

警方指出，今年以來已在該路段舉發14件違規，提醒駕駛勿違規。

高雄市一輛轎車昨傍晚停在左營區大順一路左轉停等區，等輕軌列車經過，但車頭超越停等區，輕軌司機員見狀猛按喇叭示警，駕駛最後才退讓。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一輛轎車昨傍晚停在左營區大順一路左轉停等區，等輕軌列車經過，但車頭超越停等區，輕軌司機員見狀猛按喇叭示警，駕駛最後才退讓。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一輛轎車昨傍晚停在左營區大順一路左轉停等區，等輕軌列車經過，但車頭超越停等區，輕軌司機員見狀猛按喇叭示警，駕駛最後才退讓。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一輛轎車昨傍晚停在左營區大順一路左轉停等區，等輕軌列車經過，但車頭超越停等區，輕軌司機員見狀猛按喇叭示警，駕駛最後才退讓。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一輛轎車昨傍晚停在左營區大順一路左轉停等區，等輕軌列車經過，但車頭超越停等區，輕軌司機員見狀猛按喇叭示警，駕駛最後才退讓。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一輛轎車昨傍晚停在左營區大順一路左轉停等區，等輕軌列車經過，但車頭超越停等區，輕軌司機員見狀猛按喇叭示警，駕駛最後才退讓。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

影片 輕軌

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