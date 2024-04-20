人家聊天以為在罵他 聽不懂印尼話...台灣大叔和淡大僑生街頭打群架

新北市淡水區水源街某超商門外，前天有6人在街頭大打出手，竟然是因為台籍男子誤以為印尼僑生用母語罵人，最後雖然互不提告，仍被警方依違反社秩法移送裁罰，打架過程則被路人用手機錄影貼上網

淡水警方前天晚上6時許接獲110轉報，趕抵淡江大學附近水源街二段177巷某超商時，現場已無衝突情事，雙方七嘴八舌解釋是誤會一場。原來44歲杜姓、34歲許姓男子等人在購物時，聽見旁邊4名淡大印尼僑生用母語交談，以為被辱罵。