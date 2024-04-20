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人家聊天以為在罵他 聽不懂印尼話...台灣大叔和淡大僑生街頭打群架

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水區水源街某超商門外，前天有6人在街頭大打出手，竟然是因為台籍男子誤以為印尼僑生用母語罵人，最後雖然互不提告，仍被警方依違反社秩法移送裁罰，打架過程則被路人用手機錄影貼上網

淡水警方前天晚上6時許接獲110轉報，趕抵淡江大學附近水源街二段177巷某超商時，現場已無衝突情事，雙方七嘴八舌解釋是誤會一場。原來44歲杜姓、34歲許姓男子等人在購物時，聽見旁邊4名淡大印尼僑生用母語交談，以為被辱罵。

2名中年男子便與3名18歲、1名19歲年輕人發生爭執，當街大打出手，路人隨即拿出手機錄影並報警。印尼僑生說他們只是在聊天，根本沒有罵人，員警將6人全帶回水碓派出所，雖然他們互不提告，仍因互相鬥毆被依違反社秩法移送裁罰，每人最高可處1萬8千元罰鍰。

警方獲報趕抵時，現場已無衝突，員警將雙方6人帶回派出所。記者林昭彰／翻攝
警方獲報趕抵時，現場已無衝突，員警將雙方6人帶回派出所。記者林昭彰／翻攝
44歲杜姓、34歲許姓男子前天在淡水區水源街，誤以為被4名淡大印尼僑生用母語辱罵，雙方發生衝突大打出手，路人錄影貼上網。圖／翻攝Dcard淡江大學板
44歲杜姓、34歲許姓男子前天在淡水區水源街，誤以為被4名淡大印尼僑生用母語辱罵，雙方發生衝突大打出手，路人錄影貼上網。圖／翻攝Dcard淡江大學板
警方獲報趕抵時，現場已無衝突，員警將雙方6人帶回派出所。記者林昭彰／翻攝
警方獲報趕抵時，現場已無衝突，員警將雙方6人帶回派出所。記者林昭彰／翻攝

印尼 淡水

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