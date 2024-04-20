高雄瓦斯桶氣爆縱火疑犯昨晚手術傷勢曝光 警病房外戒護

高雄市三民區褒揚街昨晨發生住宅氣爆火警，釀1死7傷慘劇，其中全身燒燙傷高達90%的邱姓男子，是鄰居眼中的頭痛人物，還曾對兄長持刀相向，日前在家中擺放3桶瓦斯桶，有酒後咆哮行為，事發前有鄰居聽聞邱醉言「大家一起死」，不久就發生爆炸，警方研判邱疑縱火；據了解，邱昨晚經院方進行創傷外科手術後，警方仍派人全程戒備中。

據了解，7名傷者中受傷最嚴重的獨居發生氣爆的邱姓男子，被送醫後，昨因有凝血功能不佳、腹腔壓力過大，以及四肢燒燙傷末梢血液循環不佳等症狀，昨晚由高雄長庚醫院進行外科手術。

由於檢警將邱列為整起氣爆意外的縱火疑犯，邱的復原情況需視術後狀況而定，警方蒐證後，將全案朝公共危險、殺人、毀損等罪嫌，並報請高雄地檢署後續偵辦，雖邱在加護病房治療中，但轄區警方仍派一名制服員警在病房外的護理站全程戒護。

這起火警發生在昨晨零時許，位於三民區褒揚街266巷的透天民宅突發生瓦斯氣爆，強大威力將周圍數戶民宅的門窗、家具都震飛，有住戶的鐵捲門凹陷、卡住，連門都打不開，其中有三戶的一、二樓瞬間陷入火海，火光照亮夜空，還夾雜連續爆炸聲響，住戶倉皇逃生，一臉驚恐，周圍一片狼藉，猶如戰爭過後。

消防人員從火場救出蔡姓婦人（61歲）和10歲男童、魏姓婦人（60歲）、張姓老翁（71歲）、謝姓婦人（66歲）及黃楊婦人（76歲），6人均被震碎的玻璃割傷，幸無大礙。

消防人員另從發生氣爆意外的屋內，救出獨居的邱姓男子（50歲），邱男全身有90%大面積燒燙傷，被救出時已昏迷，性命垂危。

消防員進入邱男隔壁棟的民宅探查，驚見二樓一具被燒成焦屍的顏姓老翁（71歲），研判是來不及逃生，葬送火場；顏男妻子因北上參加同學會逃過死劫。

警方調查，重傷命危的邱男，是鄰居眼中的頭痛人物，邱男在父親死後，曾和兄長爆發衝突，前年9月酒後拿檳榔短刀與胞兄對峙，邱男當時被強制送醫，近來酒後常胡言亂語。

被氣爆波及的鄰居滿臉愁容在滿目瘡痍的家中整理雜物；有鄰居指稱，這幾天才看到邱男嗆聲「要找人拚輸贏」；氣爆起火原因待鑑識人員調查。

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