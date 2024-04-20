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雲林台78線死亡車禍 小客車撞小貨車直衝分隔島釀1死

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林縣台78線快速道路古坑段昨天傍晚發生一起死亡車禍，一輛自小客車疑未注意車前狀況，行進間追撞前方另一輛小貨車，致小貨車直衝分隔島，蔡姓駕駛當場飛出車外、失去呼吸心跳，救護人員緊急將人送醫，經數小時搶救仍回天乏術，詳細肇事原因警方正調查釐清。

昨日下午5點半，台78線正值下班車潮高峰時段，一輛由45歲李姓駕駛的自小客車，當時行駛在外側車道，卻突不明原因追撞前方小貨車，前車還來不及反應，即被猛烈撞擊瞬間推進衝至內側車道，直到撞上分隔島後，整輛車才停下，小貨車車頭幾乎全毀，零件四散。

雲林縣消防局獲報後立即派遣林內、六合等分隊破壞器材及救護車組趕抵現場搶救，小貨車49歲蔡姓駕駛因被噴出車外，橫躺車道上待救，經查其右大腿骨折、後腦撕裂傷、胸骨多根斷裂，送往台大雲林分院救治，但終仍傷重不治；李男因未受傷則沒有送醫。

斗南警分局表示，雙方均無酒駕，肇因仍在製作筆錄釐清中，呼籲汽車駕駛人務必遵守交通規則，並多注意車前狀況，尤其要保持安全的行車距離，確保車輛行進間的安全。

雲林縣台78線快速道路古坑段昨天傍晚發生一起死亡車禍，一輛自小客車疑未注意車前狀況，行進間追撞另一輛小貨車，致小貨車直衝分隔島，蔡姓駕駛當場飛出車外身受重傷，送醫搶救仍回天乏術。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣台78線快速道路古坑段昨天傍晚發生一起死亡車禍，一輛自小客車疑未注意車前狀況，行進間追撞另一輛小貨車，致小貨車直衝分隔島，蔡姓駕駛當場飛出車外身受重傷，送醫搶救仍回天乏術。記者陳苡葳／翻攝

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