影／國小女生翹課 母報警求助 警調監視器1小時尋獲

新北市土城區一名國小女學生日前因作業沒寫怕挨罰，翹課沒進到學校，媽媽接到學校電話擔心發生意外報警求助，警方調閱監視器且巡邏警力分頭於學校附近四處尋找，於接獲報案1小時後平安尋獲女童，通知媽媽到場帶返學校。

新北市警局土城警分局廣福派出所員警林佳陞、林志遠及吳承儒在於4月16日10時許巡邏時，接獲所內值班員警通報，有民眾報案稱其就讀國小的11歲女兒失蹤，三人便在派出所轄內四處找尋。

據34歲管姓女子報案表示，16日一早送就讀小學5年級的女兒到學校門口上課後便騎車返家，卻在上午10時接到學校來電，指稱其女兒未到校上課，並表示可能因為作業未完成擔心受罰而不敢上學面對，管女聞言先在住家附近尋找，在公園內發現女兒棄置的書包，擔心女兒有安全上危險立即至派出所報案。

「找到人了。」廣福派出所值班員警趕緊調閱附近監視器，並通報線上巡邏警力分頭於附近尋找，於上午11時許，在新北市土城區四川路及板橋區高爾夫路口發現翹課的女童，管女接獲員警通知立即趕到，一見到女兒平安後才鬆了一口氣，現場員警離去前也叮嚀女童，不管遇到任何困難要好好面對而不是逃避並請管女回家後與孩子好好溝通，一起想出解決辦法，母女倆對員警暖心的幫忙，深表讚許及感激之意。

土城警分局呼籲，民眾平時應多注意家中孩童狀況，若發現孩童情緒低落或有不尋常的舉動，適時給予關心及關懷，建立良好的溝通橋梁，也可教育家中年紀較小的孩童如遇走失可前往便利商店等公共場所求助，以免意外發生，民眾如有發現疑似走失兒童，可撥打110通知警方，一同協助孩童返家。

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