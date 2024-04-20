高雄三寶女騎士追撞小黃摔車 網酸：代替月亮懲罰司機
鄭姓女子18日深夜騎機車行經高雄市中山二路時，機車頭追撞盧姓男子駕駛的計程車後車尾，鄭連人帶車慘摔後，坐在路中央爬不起來，所幸後方車輛及時煞車，否則後果不堪設想；車主事後將行車記錄器PO網，怒指「三寶騎士想死別拉我做墊背」，有網友酸，女騎士是想代替月亮懲罰小黃司機。
Youtube頻道「地圖型行車影像分享平台」貼出一則影片，影片中車禍事故發生地點在高雄市苓雅區中山二路與苓雅二路口，只見轎車行駛在中山二路時，前方一名機車女騎士突然左偏，撞上計程車車尾後，整個人連人帶車摔倒在地，機車摩擦地面還冒出陣陣火花。
女騎士摔車後，坐在路中央，一度爬不起來，所幸後方轎車及時踩煞車，否則撞上後果不堪設想。
轎車駕駛將女騎士摔車過程的行車記錄器影片PO上Youtube頻道「地圖型行車影像分享平台」，貼文指出，三寶騎士標配方向燈、後視鏡，想死也別拉我做墊背的。
有網友看到影片後，直指，「實在無法理解，這也能撞」；有網友則質疑，「她是不是想代替月亮懲罰小黃司機」、「應該是對小黃積怨已深」。
轄區苓雅警分局警方指出，車禍發生在18日深夜10時36分許，警方獲報到場處理，經了解，鄭姓女子（27歲）從後方追撞盧姓男子（57歲）駕駛的計程車車尾，鄭女受輕傷，無大礙，詳細車禍肇責由警方釐清。
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