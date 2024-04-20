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高雄氣爆1死7傷 疑獨居男縱火

聯合報／ 記者石秀華古和純／高雄報導

高雄三民區褒揚街一棟民宅昨天發生瓦斯氣爆，強大威力將周圍數戶民宅的門窗、家具都震飛，有住戶鐵捲門凹陷，連門都打不開，猶如戰爭過後。記者石秀華／攝影
高雄三民區褒揚街一棟民宅昨天發生瓦斯氣爆，強大威力將周圍數戶民宅的門窗、家具都震飛，有住戶鐵捲門凹陷，連門都打不開，猶如戰爭過後。記者石秀華／攝影

高雄三民區褒揚街昨天發生住宅氣爆火警，釀一死七傷慘劇；警消調查，燒燙傷高達百分之九十的邱姓男子，是鄰居眼中的頭痛人物，曾對兄長持刀相向，邱男日前在家中擺放三桶瓦斯桶，常酒後咆哮，事發前有鄰居聽聞邱男醉言「大家一起死」，不久就發生爆炸，警消懷疑全案是邱男縱火，連自己都命危。

這起火警發生在昨天凌晨，三民區褒揚街兩百六十六巷的透天民宅突發生瓦斯氣爆，強大威力將周圍數戶民宅的門窗、家具都震飛，有住戶的鐵捲門凹陷，連門都打不開，其中有三戶的一、二樓瞬間陷入火海，火光照亮夜空，還夾雜連續爆炸聲響，住戶倉皇逃生，一臉驚恐，周圍一片狼藉，猶如戰爭過後。

消防人員從火場救出蔡姓婦人（六十一歲）和十歲男童、魏姓婦人（六十歲）、張姓老翁（七十一歲）、謝姓婦人（六十六歲）及黃楊婦人（七十六歲），六人均被震碎的玻璃割傷，幸無大礙。

消防人員另從發生氣爆意外的屋內，救出獨居的邱姓男子（五十歲），邱男全身有百分之九十大面積燒燙傷，被救出時已昏迷，性命垂危。

消防員進入邱男隔壁棟的民宅探查，驚見二樓一具被燒成焦屍的顏姓老翁（七十歲），研判是來不及逃生，葬送火場；顏男妻子因北上參加同學會逃過死劫。

警方調查，重傷命危的邱男，是鄰居眼中的頭痛人物，邱男在父親死後，曾和兄長爆發衝突，前年九月酒後拿檳榔短刀與胞兄對峙，邱男當時被強制送醫，近來酒後常胡言亂語。

被氣爆波及的鄰居滿臉愁容整理焦黑一片的雜物，有鄰居指稱，這幾天才看到邱男嗆聲「要找人拚輸贏」；警方懷疑邱男縱火嫌疑重大，目前派員至醫院戒護，起火原因待鑑識人員調查。

氣爆 爆炸 縱火

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