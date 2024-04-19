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桃園男凌晨遭債主撂人擄走談判 警迅速逮人送辦

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園簡姓男子與鄭姓男子疑似有債務糾紛，今天凌晨簡撂人一起到桃園市觀音區釣出鄭男，4人當街持棒痛毆鄭男外，還強行將他押上車帶走，由於鄭男頻呼「救命」，嚇得住戶報警求救，當警方循線追查到簡男時，所幸鄭男已獲釋平安返家，不過仍將簡男等3人帶回偵辦，除依傷害、妨害自由等罪嫌送辦外，將持續追查另名涉案男子到案。

大園分局草漯派出所副所長陳盈帆說明，警方於今天凌晨0點接獲報案，表示觀音區建國路上有名男子遭毆打，被帶上車離開，立即派遣警力趕赴現場，並調閱涉案車輛行車軌跡，發現車輛開往大園區後館一路，隨即前往埋伏，並於凌晨3點將涉案的主嫌簡姓男子帶回調查。

簡男供稱，與被害人鄭姓男子雙方有債務糾紛，於是夥同吳姓、林姓等3名友人將鄭男帶走談判，事情談妥後已讓鄭男離開。經警與鄭男取得聯繫，儘管鄭男表示安全無礙，不過警方仍積極將吳姓、林姓等人查緝到案，警詢後依傷害、妨害自由等罪嫌送辦，至於另名涉案男子正積極查緝到案中。

桃園觀音區今天凌晨疑因債務糾紛驚傳毆打擄人事件，大園警分局循線將涉案主嫌簡姓男子等人查緝到案，警詢後依傷害、妨害自由等罪送辦。圖／警方提供
桃園觀音區今天凌晨疑因債務糾紛驚傳毆打擄人事件，大園警分局循線將涉案主嫌簡姓男子等人查緝到案，警詢後依傷害、妨害自由等罪送辦。圖／警方提供
桃園觀音區今天凌晨疑因債務糾紛驚傳毆打擄人事件，大園警分局循線將涉案主嫌簡姓男子等人查緝到案，警詢後依傷害、妨害自由等罪送辦。圖／翻攝自黑色豪門企業
桃園觀音區今天凌晨疑因債務糾紛驚傳毆打擄人事件，大園警分局循線將涉案主嫌簡姓男子等人查緝到案，警詢後依傷害、妨害自由等罪送辦。圖／翻攝自黑色豪門企業

債務 桃園

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