聽新聞
test
0:00 / 0:00
才辦「白花運動」追念過勞法官 高院民庭女法官突昏倒緊急送醫急救
士林地方法院法官李昭然墜樓，中華民國法官協會才在今天中午發起「白花運動」，在各大門口等地點獻上白色花朵、花束，表達思念與祝禱，但傍晚卻傳出台灣高等法院民事庭陳姓女法官昏倒，緊急送往台大醫院急救。
據了解陳姓女法官當時在其他法官辦公室研究案情，卻突然昏厥，失去生命跡象。經台大醫院搶救，女法官已恢復心跳，但目前仍未恢復意識。
48歲的女法官是高雄人，司法官訓練所40期結業。一名高院同事表示，陳女「很拚」，每次早上停車時，幾乎都看到她早把車停好，早早就到法院。
同事表示，女法官的未結案數比起別人少很多，但這都是用勞力換來的，很訝異今天大家才為司法官過勞問題表達看法，傍晚卻傳出這樣的事來。
除了陳姓女法官外，承審立委集體收賄案的高院刑事庭法官蕭世昌，去年也一度失去呼吸心跳，心臟裝了3根支架才救回一命。同事感慨，類似的事情接連發生，法官工作量的問題不能再不管。
嘉義地院周俞宏庭長今天下午恰巧就在法官論壇上寫下「給大院長（指司法院長）的一封信」，內文如下：
不知道是因緣巧合還是冥冥之中的安排，7年前在您（許宗力）辦公室所做的這份訪談，明天剛好滿7年，訪談內容讓人熱血澎湃、看見希望，尤其您最後那句「我會把這個當作最核心的目標，努力往那個方向去進行」，真摯之情令人動容。但是，現實很骨感、也很殘酷，法官過勞的問題，7年過去了，依然無解，甚至我不禁懷疑，您所提到司法滿意度從您上任的3成多，上升到近年的5成多，這個有感的進步，究竟是您睿智的政策之功，還是法官過勞換來的，任憑誰也理不清了。
每次碰到問題，我們總是又把睿智的辦法重頭想了一遍，宣示改變的時候到了！您當時說第一次司法改革國是會議19年過去了，司改沒有成功，是因為當時執政黨與立法院多數黨已分屬不同政黨，加上反對者對立委的遊說，導致司改功敗垂成。您當時又說，現在時機不同了，執政黨在立法院也是多數，一切充滿希望，可是7年過去了，您最核心的努力目標沒有改變，法官過勞現況迄無起色，唯一改變的就是執政黨與立法院多數黨再度分屬不同政黨了，回顧歷史，是否令人感到諷刺？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言