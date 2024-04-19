才辦「白花運動」追念過勞法官 高院民庭女法官突昏倒緊急送醫急救

士林地方法院法官李昭然墜樓，中華民國法官協會才在今天中午發起「白花運動」，在各大門口等地點獻上白色花朵、花束，表達思念與祝禱，但傍晚卻傳出台灣高等法院民事庭陳姓女法官昏倒，緊急送往台大醫院急救。

據了解陳姓女法官當時在其他法官辦公室研究案情，卻突然昏厥，失去生命跡象。經台大醫院搶救，女法官已恢復心跳，但目前仍未恢復意識。

48歲的女法官是高雄人，司法官訓練所40期結業。一名高院同事表示，陳女「很拚」，每次早上停車時，幾乎都看到她早把車停好，早早就到法院。

同事表示，女法官的未結案數比起別人少很多，但這都是用勞力換來的，很訝異今天大家才為司法官過勞問題表達看法，傍晚卻傳出這樣的事來。

除了陳姓女法官外，承審立委集體收賄案的高院刑事庭法官蕭世昌，去年也一度失去呼吸心跳，心臟裝了3根支架才救回一命。同事感慨，類似的事情接連發生，法官工作量的問題不能再不管。

嘉義地院周俞宏庭長今天下午恰巧就在法官論壇上寫下「給大院長（指司法院長）的一封信」，內文如下：