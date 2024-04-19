快訊

520前出招！陸認定台「聚碳酸酯」存在傾銷 20日起課徵反傾銷稅

稱遭以色列「滲透」而不是攻擊 伊朗高階官員：無計畫立即展開報復

音爆！高雄螺絲工廠外籍3人傷 油料靜電集塵箱意外爆炸

女童作業沒寫完怕被罵而蹺課 土城警尋獲助回家

中央社／ 新北19日電

新北市土城區1名國小女童日前因作業沒寫完怕被罵而蹺課，校方通知女童母親，警方接獲報案，透過巡邏警力及調閱路口監視器，在馬路上找到女童，幫助母女團聚。

新北市政府警察局土城分局今天發布訊息表示，廣福派出所3名警員16日上午10時巡邏時獲報有兒童走失，隨即尋找女童身影。

女童母親向警方表示，當天上午送女兒上學後，不久學校來電說女兒未到校，可能是因為作業沒寫完，擔心被罵不敢上學。

女童母親隨後在住家附近公園發現女兒書包，但沒看到女兒，非常擔心，於是向警方報案。

警方表示，透過巡邏警力及調閱路口監視器，找了約1小時，終於在土城區與板橋區交界處發現女童，通知女童母親帶回，母親見到女兒平安無事，總算鬆了一口氣。

書包 監視器

相關新聞

音爆！高雄螺絲工廠外籍3人傷 油料靜電集塵箱意外爆炸

高雄彌陀區文安北路今天下午2時53分許，發生螺絲工廠工安意外，消防局獲報後，立即出動12車29人，前往查看，現場疑似油料...

學生高價帽被狂偷！一中街出現安全帽失竊潮 警方逮到3人「贓物多到堆成山」

台中北區一中些商圈近期出現多名安全帽大盜，鎖定周圍學生、上班族停滿的機車下手，還會專挑數千至破萬元的高價安全帽下手，警方...

因照顧父母在醫院巧遇！2青年清晨相約外出透氣車禍身亡 村民難過不捨

台東中華大橋今晨發生機車自撞工程車意外，造成20歲王姓男騎士與後座16歲邱姓男乘客2乘客送醫搶救後傷重不治。警方不排除疑...

涉引爆瓦斯釀1死！高雄男命危急救 鄰居曝他是怪咖：喝酒就失控曾持刀對兄

高雄三民褒揚街今天凌晨發生氣爆火警，釀1死7傷嚴重傷亡；經瞭解，目前仍在燒燙傷加護病房的邱姓男子涉有重嫌，過往曾因酒後行...

占用3車道！國1南九如段「4大車事故」堵車5公里 1司機輕傷送醫

國道一號南向366.8公里處九如路段，今天中午發生四輛曳引車追撞事故，一男駕駛輕傷送醫；據悉，受傷的貨櫃車男駕駛，就是本起事故...

塞翻了！ 國1南下高雄段3大車事故 占用所有車道「紫爆」

高速公路局表示，下午2時21分國道1號南向366.5K事故，占用所有車道，請駕駛朋友提前改道行駛。國1鼎金系統-高雄南向...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。