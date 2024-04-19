女童作業沒寫完怕被罵而蹺課 土城警尋獲助回家
新北市土城區1名國小女童日前因作業沒寫完怕被罵而蹺課，校方通知女童母親，警方接獲報案，透過巡邏警力及調閱路口監視器，在馬路上找到女童，幫助母女團聚。
新北市政府警察局土城分局今天發布訊息表示，廣福派出所3名警員16日上午10時巡邏時獲報有兒童走失，隨即尋找女童身影。
女童母親向警方表示，當天上午送女兒上學後，不久學校來電說女兒未到校，可能是因為作業沒寫完，擔心被罵不敢上學。
女童母親隨後在住家附近公園發現女兒書包，但沒看到女兒，非常擔心，於是向警方報案。
警方表示，透過巡邏警力及調閱路口監視器，找了約1小時，終於在土城區與板橋區交界處發現女童，通知女童母親帶回，母親見到女兒平安無事，總算鬆了一口氣。
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