涉引爆瓦斯釀1死！高雄男命危急救 鄰居曝他是怪咖：喝酒就失控曾持刀對兄

高雄三民褒揚街今天凌晨發生氣爆火警，釀1死7傷嚴重傷亡；經瞭解，目前仍在燒燙傷加護病房的邱姓男子涉有重嫌，過往曾因酒後行徑，被鄰居認為是怪咖。警表示，邱父死後，曾持刀與胞兄對峙，由於家屬不願提告，保護令並未申請。

高雄深夜發生瓦斯桶氣爆意外，門窗玻璃瞬間爆裂，造成1人不幸死亡，7人輕重傷送醫，由於火勢猛烈，這場火警也延燒3戶緊臨民宅，據周邊鄰居表示，涉重嫌的邱男平時不僅愛喝酒，還是毒癮人口，三天兩頭就出現失控大呼小叫的情況，讓鄰里長相當頭疼。

「遇到了！沒法度！」被氣爆波及的鄰居老翁滿臉愁容蹲坐整理焦黑一片的雜物，當記者詢問鄰居老翁晚上要住哪兒，只是滿臉無奈的說「不知道！」

在氣爆案發現場，街坊鄰舍合力清掃內外焦黑殘破的家園，人手一支掃把，共同掃除地上危險的碎玻璃。有鄰居說，這幾天才看到邱常拿著手機和人說話，也曾聽到他對電話另一頭人嗆聲「要找人拚輸贏！」

據悉，邱常埋怨父親、兄弟，認為自己被人欺負，甚至在氣爆之前，還有鄰居聽聞他疑似醉言醉語說著「大家一起死！」沒想到，在此之後竟傳出轟天巨響，恐怖大火吞噬整間樓房。

對此，警方證實，邱於父親死後，曾因情緒不穩與胞兄爆發衝突，甚至前年9月11日中午，邱發酒瘋似的拿出檳榔短刀，竟與胞兄怒顏對峙，所幸，警獲報到場後，邱卸下刀械被戒護強制送醫，無人因此受傷。

由於，邱胞兄不願對弟弟提告及申請保護令，警依職權逕行通報給高雄市家庭暴力暨性侵害防治中心，但因當事人未申請保護令，並未對邱有任何限制作為。

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