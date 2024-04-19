西螺蔬菜倉庫火警影響國道視線 黑煙火舌狂竄嚇壞目擊者

雲林西螺鹿場里一處蔬菜倉庫今午發生火警，黑煙加上火苗狂竄，一度影響國道一號虎尾段行車視線，雲林縣消防局獲報派遣消防車、救護車等各式車組馳援，火勢約於半小時後撲滅，幸未造成人員傷亡。

目擊者今午路過國道一號雲林區段時，被路旁竄出的陣陣濃煙及紅紅火舌嚇到降速前行，經確認是西螺區鹿場里一處蔬菜倉庫起火。

消防局派遣西螺、莿桐、虎尾及第二大隊出動9輛各式消防車、1輛救護車及17名人員前往搶救，現場由第二大隊大隊長沈俊興指揮搶救，半小時後解除警報，內部人員也因當時未在場內，無人受困。