快訊

老公外遇，她顧家拚事業堅持不離婚！7旬婦：中風就找小三照顧他

20萬人要看宇多田光！主辦單位公布中籤率「10中1」

大跌774點！台股今創史上最大跌點紀錄 1萬9527點收盤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

西螺蔬菜倉庫火警影響國道視線 黑煙火舌狂竄嚇壞目擊者

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林西螺鹿場里一處蔬菜倉庫今午發生火警，黑煙加上火苗狂竄，一度影響國道一號虎尾段行車視線，雲林縣消防局獲報派遣消防車、救護車等各式車組馳援，火勢約於半小時後撲滅，幸未造成人員傷亡。

目擊者今午路過國道一號雲林區段時，被路旁竄出的陣陣濃煙及紅紅火舌嚇到降速前行，經確認是西螺區鹿場里一處蔬菜倉庫起火。

消防局派遣西螺、莿桐、虎尾及第二大隊出動9輛各式消防車、1輛救護車及17名人員前往搶救，現場由第二大隊大隊長沈俊興指揮搶救，半小時後解除警報，內部人員也因當時未在場內，無人受困。

據了解，該起火警起火點約在倉庫後方雜物堆及冷凍櫃，火苗一度延燒到一旁臨時屋，所幸沒有造成人員傷亡，詳細起火原因仍待火調人員進一步調查釐清。

雲林西螺鹿場里一處蔬菜倉庫今午發生火警，黑煙加上火苗狂竄，一度影響國道一號虎尾段行車視線，所幸火勢約於半小時後撲滅，未造成人員傷亡。圖／讀者提供
雲林西螺鹿場里一處蔬菜倉庫今午發生火警，黑煙加上火苗狂竄，一度影響國道一號虎尾段行車視線，所幸火勢約於半小時後撲滅，未造成人員傷亡。圖／讀者提供
雲林西螺鹿場里一處蔬菜倉庫今午發生火警，黑煙加上火苗狂竄，一度影響國道一號虎尾段行車視線，所幸火勢約於半小時後撲滅，未造成人員傷亡。圖／讀者提供
雲林西螺鹿場里一處蔬菜倉庫今午發生火警，黑煙加上火苗狂竄，一度影響國道一號虎尾段行車視線，所幸火勢約於半小時後撲滅，未造成人員傷亡。圖／讀者提供

國道 雲林

延伸閱讀

國土法明年上路 張嘉郡：雲林人均農地責任額是北市680倍

2024世界竹博會雲林展開幕 為期十天免費「森呼吸」超抒壓

雲林機車駕訓班加碼補助 張麗善超有感：不用千元就能換保障

雲林西瓜進產季！甜度直逼13度「沙又甜」 顧客詢問熱烈

相關新聞

西螺蔬菜倉庫火警影響國道視線 黑煙火舌狂竄嚇壞目擊者

雲林西螺鹿場里一處蔬菜倉庫今午發生火警，黑煙加上火苗狂竄，一度影響國道一號虎尾段行車視線，雲林縣消防局獲報派遣消防車、救...

胞弟違規收兩罰單 新北議員叫警說明？三重分局回應了

新北市議員邱婷蔚胞弟兼服務處特助邱男，這個月中因交通違規被轄區警連開兩張罰單。邱議員得知找來分局高層到服務處說明，消息一...

惡鄰引爆瓦斯桶釀1死7傷 75歲死者疑求生...不幸樓梯前倒下成焦屍

高雄今天凌晨發生民宅瓦斯氣爆意外，火勢延燒隔壁2間樓房，釀出1死7傷悲劇，警初判，消防救出全身90%灼傷的獨居邱姓男子，...

毒氣瀰漫 淡水泡棉廠燒毀2700坪廠房...12年前也燒過

新北市淡水區一棟占地約2700坪3層樓泡棉工廠，昨晚10時許遭祝融吞噬，據悉，該廠房12年前也燒過一次。因廠房存放大量甲...

台電大潭電廠包商與交管6人大亂鬥 只因車輛違停釀口角

位於桃園觀音區的大潭電廠今天上午上班時間又發生工人大亂鬥事件，連姓包商疑因不理會吳姓交管人員仍違停車輛，遭吳等持甩棍砸車...

影／高雄軍港近岸膠筏翻覆2男落海溺斃 海巡：昨晚報關出海

高雄海巡隊今晨獲報，左營軍港近岸海域疑似有漁民不慎落海，海巡隊派艇前往查看，發現兩具男性浮屍；據了解，兩人昨晚由向旗后安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。