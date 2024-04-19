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影／男無照騎車後座未戴安全帽 汐止警追1公里開罰12萬
新北市許姓男子昨天凌晨無照騎機車，後座友人未戴安全帽，遇警攔查拒檢，一路加速逃跑，雙方追逐一公里多才被攔下，警方依法開出15張罰單，總共挨罰12萬500元罰鍰。
新北市汐止警分局社后派出所員警18日凌晨1時許，巡邏行經汐止區福德一路發現許姓男子（28歲）騎機車發出噪音且後載男子未戴安全帽，員警開啟蜂鳴器上前攔查，但許男拒絕停車受檢，加速沿福德一路、中興路、康寧街、湖前街逆向違規逃逸，員警一路尾隨追至湖前街31巷口才攔停。
據了解，許男並無機車駕照，臨時起意騎媽媽名下機車，昨天凌晨載朋友外出，因朋友沒戴安全帽引起警方注意，擔心無照騎車才沿路逃跑。警方依違反道交條例無照騎車、拒絕停車稽查逃逸、逆向、未依規定使用方向燈、危險駕車、附載人未帶安全帽等多項違規行為製單告發，共開出15張罰單，罰鍰總計12萬500元，並依法扣車；後座男也依未依規定戴安全帽，開罰500元。
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