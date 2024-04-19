快訊

Bigbang大聲宣布5月來台！關於歌唱天才的7件事，原來歌手不是第一夢想，還曾推過「這個」奇特周邊！

台股盤中一度下跌逾千點 10檔個股仍飆上漲停屹立不搖

中職／張奕日職薪水全給妻子 在台灣獨自一人靠12強獎金度日

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／蘆洲男開車疑未禮讓直行車 迎面撞飛騎士受傷送醫

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

林姓男子昨晚開車行經新北市蘆洲區民族路與民義街口，疑未禮讓直行車先行，衝撞對向直行機車，導致騎士蕭男拋飛落地肢體多處擦挫傷，所幸送醫後沒有大礙。事故雙方駕駛沒有酒駕，肇因待查。

據了解，林姓男子（26歲）昨晚11時許，開車沿著新北市蘆洲區民族路408巷直行，途中行經民族路欲左轉民義街，疑未禮讓對向機車先行，迎面撞擊，導致機車騎士蕭男（45歲）人車摔飛。

新北市消防局獲報人車趕抵，檢視蕭男肢體多處擦挫傷，緊急協助送醫急救，所幸沒有大礙。事故雙方沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。

林姓男子開車疑未禮讓直行車先行，迎面衝撞對向機車，造成騎士受傷送醫，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
林姓男子開車疑未禮讓直行車先行，迎面衝撞對向機車，造成騎士受傷送醫，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
林姓男子開車疑未禮讓直行車先行，迎面衝撞對向機車，造成騎士受傷送醫，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
林姓男子開車疑未禮讓直行車先行，迎面衝撞對向機車，造成騎士受傷送醫，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
林姓男子開車疑未禮讓直行車先行，迎面衝撞對向機車，造成騎士受傷送醫，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
林姓男子開車疑未禮讓直行車先行，迎面衝撞對向機車，造成騎士受傷送醫，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
林姓男子開車疑未禮讓直行車先行，迎面衝撞對向機車，造成騎士受傷送醫，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
林姓男子開車疑未禮讓直行車先行，迎面衝撞對向機車，造成騎士受傷送醫，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

車禍

延伸閱讀

宜蘭縣民大道阿伯被轎車撞飛 掉落快車道再被撞

清晨大雷雨！三重、蘆洲等地積水 上班族哀號慘變落湯雞

玩太嗨失控撞飛同伴！受害黃汪氣炸轉身就走 社牛白狗秒追上去安撫：對不起我錯了

影／好驚險！蘆洲大吊車撞倒路燈桿 差點砸中巴士和機車

相關新聞

台電大潭電廠包商與交管6人大亂鬥 只因車輛違停釀口角

位於桃園觀音區的大潭電廠今天上午上班時間又發生工人大亂鬥事件，連姓包商疑因不理會吳姓交管人員仍違停車輛，遭吳等持甩棍砸車...

影／高雄軍港近岸膠筏翻覆2男落海溺斃 海巡：昨晚報關出海

高雄海巡隊今晨獲報，左營軍港近岸海域疑似有漁民不慎落海，海巡隊派艇前往查看，發現兩具男性浮屍；據了解，兩人昨晚由向旗后安...

影／高雄男不甘分手深夜撞前女友 狂毆1分多鐘強擄上車恐怖畫面曝

高雄23歲熊姓男子今天凌晨開車在前女友陳姓女子旗津區住家外守候，見陳女騎車外出，故意碰撞害陳摔車後，熊男竟衝下車，用暴力...

獨／高雄左營軍港外海發現2具浮屍 傳漁船翻覆釀意外

海巡署南部分署第五海巡隊今天上午接獲報案，左營軍港外海處疑似有漁民不慎落海，海巡隊前往查看，並打撈起兩具男性浮屍；據了解...

高雄惡鄰疑引爆瓦斯釀1死7傷 老翁夢中燒死、妻參加同學會逃劫

高雄三民區褒揚街今天凌晨發生瓦斯氣爆，現場瞬間陷入火海，火勢延燒共3戶民宅受損，這場大火釀1死7傷悲劇，警初判，傷者中獨...

影／疑縱火害鄰...高雄獨居男90%灼傷命危 案發前醉喊：大家一起死

高雄市三民區褒揚街一處透天民宅今晨傳瓦斯氣爆意外，消防局從遭波及的住戶救出被玻璃割傷及身體不適的4女及2男，幸無大礙；另...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。