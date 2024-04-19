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影／蘆洲男開車疑未禮讓直行車 迎面撞飛騎士受傷送醫
林姓男子昨晚開車行經新北市蘆洲區民族路與民義街口，疑未禮讓直行車先行，衝撞對向直行機車，導致騎士蕭男拋飛落地肢體多處擦挫傷，所幸送醫後沒有大礙。事故雙方駕駛沒有酒駕，肇因待查。
據了解，林姓男子（26歲）昨晚11時許，開車沿著新北市蘆洲區民族路408巷直行，途中行經民族路欲左轉民義街，疑未禮讓對向機車先行，迎面撞擊，導致機車騎士蕭男（45歲）人車摔飛。
新北市消防局獲報人車趕抵，檢視蕭男肢體多處擦挫傷，緊急協助送醫急救，所幸沒有大礙。事故雙方沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。
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