聽新聞
test
0:00 / 0:00
國道頭份南下路段事故 23歲女乘客搶救恢復生命徵象
國道1號苗栗縣頭份南下路段今天清晨6點30分發生轎車和大貨車碰撞車禍，35歲杜姓男子駕駛租賃轎車，疑似未注意車前狀況，衝撞前方行駛輔助車道的大貨車車尾，他和23歲廖姓女乘客都受傷，女子傷勢嚴重，在現場已無生命徵象，送醫搶救後恢復心跳呼吸，轉送台中榮總治療，事故發生原因和責任仍待警方調查釐清。
苗栗縣消防局表示，清晨6點35分接獲通報，國道南下117公里處發生轎車、大貨車碰撞事故，轎車男駕駛和女乘客受傷，女性乘客在現場已無呼吸、心跳等生命徵象，兩人都被送往衛福部苗栗醫院救治。
警方初步調查，杜姓男子駕駛的租賃車，行經事故路段時，疑因未注意車前狀況，衝撞前方輔助車道的大貨車左後車尾而肇事，杜男及駕駛座右側的廖姓女乘客受傷，都送往衛福部苗栗醫院診治。廖姓女乘客經搶救恢復生命徵象，但傷勢嚴重需要以葉克膜搶救，轉送台中榮總；杜姓男駕駛身上有多處擦挫傷，意識清楚，目前留院觀察，是否有酒駕狀況，還待檢測。
事故現場在7點38分排除，全線恢復正常通車。國道警方呼籲用路人開車務必遵守行車安全規定，注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，並應保持良好精神及專注力，與前車保持適當安全距離，以確保他人與自身用路安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言