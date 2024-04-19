看到限動…宜蘭男揪友到地檢外砍仇人 4人遭聲押

宜蘭19歲蔣姓男子與游姓男子長期結怨，日前看到游男限時動態在宜蘭地檢署辦事情，糾集4名友人到地檢外堵人，分持西瓜刀、鐵棍將游男砍成重傷，目前還在住院。警方循線逮人，抓到蔣男5人移送地檢署偵辦，檢方複訊後依殺人未遂罪嫌聲押4人。

據了解，蔣男和游男素來有怨，還涉及金錢糾紛，近日更是屢屢在網路上互嗆；16日晚間，游男與友人到地檢署辦事，PO上限動，蔣男看到後，聯絡年約20歲的張姓男子、朱姓男子、簡姓男子、李姓男子等4友人，分乘2輛汽車到地檢外堵人。

蔣男等人16日晚上9時許，在縣政西路與縣政九街口攔下騎機車的游男5人，分持1把西瓜刀、1根鐵棍襲向游男，一陣刀砍棍槌後揚長而去。游男頭部、左邊身軀共受到3處刀傷，雖未致命，也沒有造成肢體殘缺，但傷勢嚴重，被送往陽明交大附醫救治，目前仍在住院觀察。