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影／高雄男不甘分手深夜撞前女友 狂毆1分多鐘強擄上車恐怖畫面曝
高雄23歲熊姓男子今天凌晨開車在前女友陳姓女子旗津區住家外守候，見陳女騎車外出，故意碰撞害陳摔車後，熊男竟衝下車，用暴力強擄她上車，過程中陳不斷掙扎，連上衣也被扯掉，經陳掙扎抵抗1分多鐘後，熊男作罷關車門，開車離開。警方獲報，在案發附近百餘米轉角處發現熊男，依公共危險、妨礙自由等罪嫌依法送辦。
「所以你被人追車，就逃了！」警員盤查一臉不悅的熊男，熊卻當下扯謊一籮筐，扯出遭不明人士惡意追車的劇情，企圖矇騙過關，但陳女及民眾指證歷歷，熊自知難逃法網，甫坦承犯行。
經了解，熊男、陳女二人本為情侶關係，後因陳提出分手，導致熊男心生不滿，前晚先租來白色轎車在陳女旗津住家外等候，見陳女凌晨騎車外出時，先刻意碰撞陳，導致她摔車後，趁機逼迫強擄上車。
鼓山分局呼籲，民眾應理性處理感情問題，不應出現暴力行為；如遭騷擾或傷害時，應立即報警處置，以保障自身安全。全案訊後依公共危險、肇事逃逸、傷害、妨礙自由等罪嫌，將熊移送高雄地檢署偵辦，另警協助陳女申請保護令。
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