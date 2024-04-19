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高雄惡鄰疑引爆瓦斯釀1死7傷 老翁夢中燒死、妻參加同學會逃劫

聯合報／ 記者石秀華古和純／高雄即時報導

高雄市三民區褒忠街今天凌晨傳出民宅瓦斯爆炸意外，造成1死7傷。圖／讀者提供
高雄市三民區褒忠街今天凌晨傳出民宅瓦斯爆炸意外，造成1死7傷。圖／讀者提供

高雄三民區褒揚街今天凌晨發生瓦斯氣爆，現場瞬間陷入火海，火勢延燒共3戶民宅受損，這場大火釀1死7傷悲劇，警初判，傷者中獨居50歲邱姓男子疑引爆瓦斯桶涉有重嫌；今天上午，75歲顏姓死者的兒子悲痛趕回老家，心痛說著父親早睡，恐怕是來不及逃生，而母親則因參加同學會，幸運逃過死劫。

深夜寧靜的街巷突然傳來轟天巨響，緊接著火煙竄出，高市消防局獲報雖在20分鐘後撲滅火勢，依序從火場救出61歲蔡姓婦人和10歲男童、60歲魏姓婦人，以及71歲張姓老翁、66歲謝姓婦人及76歲黃楊婦人，6人均因氣爆威力震飛的玻璃割傷，所幸在救護員趕抵送醫後，應無大礙。

不過，當時現場救出50歲邱男，身體有大面積燒燙傷，意識不清送醫。在火勢撲滅後，消防員入內搜查，發現起火點的隔壁住家內，75歲顏男則不幸於屋內明顯死亡。

今天上午顏男兒子悲傷返回家中，他深夜接獲通知才知道發生火災，顏表示，曾聽父母說過鄰居與人不睦，曾大吼大叫，而父親平常身體健朗，但有早睡習慣，恐怕因此來不及逃生，而一度傳失聯顏母，則是剛好昨天赴南投參加同學會，沒想到，一家人竟會因此天人永隔。

高雄市三民區褒忠街今天凌晨傳出民宅瓦斯爆炸意外，造成1死7傷。圖／讀者提供
高雄市三民區褒忠街今天凌晨傳出民宅瓦斯爆炸意外，造成1死7傷。圖／讀者提供
高雄市三民區褒忠街今天凌晨傳出民宅瓦斯爆炸意外，造成1死7傷；圖為氣爆瞬間被監視器錄下恐怖畫面。圖／讀者提供
高雄市三民區褒忠街今天凌晨傳出民宅瓦斯爆炸意外，造成1死7傷；圖為氣爆瞬間被監視器錄下恐怖畫面。圖／讀者提供
高雄市三民區褒忠街今天凌晨傳出民宅瓦斯爆炸意外，造成1死7傷。圖／讀者提供
高雄市三民區褒忠街今天凌晨傳出民宅瓦斯爆炸意外，造成1死7傷。圖／讀者提供
高雄市三民區褒忠街今天凌晨傳出民宅瓦斯爆炸意外，造成1死7傷；圖為氣爆瞬間被監視器錄下恐怖畫面。圖／讀者提供
高雄市三民區褒忠街今天凌晨傳出民宅瓦斯爆炸意外，造成1死7傷；圖為氣爆瞬間被監視器錄下恐怖畫面。圖／讀者提供
高雄市三民區褒忠街今天凌晨傳出民宅瓦斯爆炸意外，造成1死7傷。圖／讀者提供
高雄市三民區褒忠街今天凌晨傳出民宅瓦斯爆炸意外，造成1死7傷。圖／讀者提供
高雄市三民區褒忠街今天凌晨傳出民宅瓦斯爆炸意外，造成1死7傷。圖／讀者提供
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