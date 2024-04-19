聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄惡鄰疑引爆瓦斯釀1死7傷 老翁夢中燒死、妻參加同學會逃劫
高雄三民區褒揚街今天凌晨發生瓦斯氣爆，現場瞬間陷入火海，火勢延燒共3戶民宅受損，這場大火釀1死7傷悲劇，警初判，傷者中獨居50歲邱姓男子疑引爆瓦斯桶涉有重嫌；今天上午，75歲顏姓死者的兒子悲痛趕回老家，心痛說著父親早睡，恐怕是來不及逃生，而母親則因參加同學會，幸運逃過死劫。
深夜寧靜的街巷突然傳來轟天巨響，緊接著火煙竄出，高市消防局獲報雖在20分鐘後撲滅火勢，依序從火場救出61歲蔡姓婦人和10歲男童、60歲魏姓婦人，以及71歲張姓老翁、66歲謝姓婦人及76歲黃楊婦人，6人均因氣爆威力震飛的玻璃割傷，所幸在救護員趕抵送醫後，應無大礙。
不過，當時現場救出50歲邱男，身體有大面積燒燙傷，意識不清送醫。在火勢撲滅後，消防員入內搜查，發現起火點的隔壁住家內，75歲顏男則不幸於屋內明顯死亡。
今天上午顏男兒子悲傷返回家中，他深夜接獲通知才知道發生火災，顏表示，曾聽父母說過鄰居與人不睦，曾大吼大叫，而父親平常身體健朗，但有早睡習慣，恐怕因此來不及逃生，而一度傳失聯顏母，則是剛好昨天赴南投參加同學會，沒想到，一家人竟會因此天人永隔。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言