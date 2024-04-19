高雄民宅瓦斯爆炸發現1焦屍 1男2女1男童送醫急救

高雄市三民區褒揚街一處透天民宅今晨傳出瓦斯爆炸意外，大火從透天樓噴出，火光照亮夜晚，消防局出動25車58人前往搶救，附近住戶聽陣陣爆炸聲響，嚇得奪門逃出；消防局從屋內救出受傷的1男2女及10歲男童送醫急救，令人訝異的是，火勢40多分鐘撲滅後，消防員進屋發現2樓有一具無法辨認是男是女的焦屍。

警消調查，該起火警發生在今天凌晨約零時許，位於高雄市三民區褒揚街266巷的民宅突然發生瓦斯爆炸，火舌從透天厝的窗戶噴出， 一樓瞬間陷入火海，附近有民眾錄下民宅起火影片，只見熊熊火光燃燒，火舌竄出，過程中，還夾雜連續爆炸聲響，有住戶門窗被震飛，地上一片狼藉，附近住戶倉皇逃生，一臉驚恐。

消防員抵達現場後，動員搶救，從火場救出均為60多歲的1男2女，以及10歲男童，身分待調查，4人疑吸入濃煙，其中成年男性全身受有90%灼傷，1名女性吸入性嗆傷、另名女性小腿撕裂傷，男童則右眼疑遭異物噴濺受傷，分別被送往高雄長庚醫院急救。