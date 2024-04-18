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碰!轎車撞護欄卡平交道邊 幸好路人這動作避免列車撞上
宜蘭礁溪鄉武暖路平交道今晚7點多發生交通事故，1名女子開車行經平交道時，疑因一時恍神，自撞平交道邊的水泥護欄，車輛卡在邊坡，造成西線鐵路無法通行，當時幸好有人按下緊急按鈕，避免列車撞轎車。現場經拖吊車肇事車輛，21時50分恢復通車，無人受傷，
經查，34歲高姓女子駕駛黑色馬自達轎車，疑似恍神過彎不慎，撞到平交道邊的水泥護欄，卡在平交道西側，差點被一輛普悠瑪列車撞上，所幸當時有位機車騎士聽到撞擊聲，見狀趕快按下緊急按鈕。
列車司機發現不對立即停車，現場無人受傷，高姓駕駛酒測值為零，詳細肇事原因由警方調查中。
台鐵表示，轎車卡在西線，必須斷電進行車輛拖吊，臨時改以東正線單線雙向行車，列車行經時減速慢行，造成部分班次有延誤。
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