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碰!轎車撞護欄卡平交道邊 幸好路人這動作避免列車撞上

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭礁溪鄉武暖路平交道今晚7點多發生交通事故，1名女子開車行經平交道時，疑因一時恍神，自撞平交道邊的水泥護欄，車輛卡在邊坡，造成西線鐵路無法通行，當時幸好有人按下緊急按鈕，避免列車撞轎車。現場經拖吊車肇事車輛，21時50分恢復通車，無人受傷，

經查，34歲高姓女子駕駛黑色馬自達轎車，疑似恍神過彎不慎，撞到平交道邊的水泥護欄，卡在平交道西側，差點被一輛普悠瑪列車撞上，所幸當時有位機車騎士聽到撞擊聲，見狀趕快按下緊急按鈕。

列車司機發現不對立即停車，現場無人受傷，高姓駕駛酒測值為零，詳細肇事原因由警方調查中。

台鐵表示，轎車卡在西線，必須斷電進行車輛拖吊，臨時改以東正線單線雙向行車，列車行經時減速慢行，造成部分班次有延誤。

轎車撞護欄卡平交道邊坡，幸好有機車騎士按下緊急按鈕通知，避免普悠瑪列車撞上。 圖／讀者提供
轎車撞護欄卡平交道邊坡，幸好有機車騎士按下緊急按鈕通知，避免普悠瑪列車撞上。 圖／讀者提供
轎車撞護欄卡平交道邊坡，幸好有機車騎士按下緊急按鈕通知，避免列車撞上。 圖／讀者提供
轎車撞護欄卡平交道邊坡，幸好有機車騎士按下緊急按鈕通知，避免列車撞上。 圖／讀者提供

恍神 車行

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