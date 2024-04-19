騎車違規累欠109張罰單未繳 查封不動產後全清償

中央社／ 新北18日電

交通罰單示意圖。圖／警方提供
交通罰單示意圖。圖／警方提供
行政執行署新北分署今天表示，新北市一名男子因騎機車多次違規，累欠109張罰單未繳、共新台幣55萬餘元；經新北分署查封名下不動產後，由男子胞兄協助代繳清全部欠款。

行政執行署新北分署今天發布新聞表示，新北市男子因騎機車多次違規被開罰，包括行經行人穿越道未停讓行人、併排停車、駕照經註銷仍駕駛機車、違規臨停、違規迴車、未依規定使用方向燈、未依規定投保強制險等，累計高達109張罰單。

新北分署說，男子欠繳新台幣55萬餘元，新北市交通事件裁決處及交通部公路局北區監理所板橋監理站，陸續移送新北分署執行。

新北分署說，多次扣押男子名下銀行帳戶存款，僅扣得不到1萬元。期間，男子曾表示願意分期繳納，但僅先後繳納8萬餘元後，即未繼續繳款。

新北分署查知男子在中和區有屋齡40年的26坪公寓，今年1月囑託地政機關查封不動產。因房屋現由男子胞兄居住，他哥哥也是房屋共有人，為避免房子遭拍賣，近日其胞兄協助代為繳清全部欠款。

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