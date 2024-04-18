助理胞弟連兩天違規被開單 新北議員叫警服務處說明

新北市議員邱婷蔚胞弟兼服務處特助邱男，這個月中連續兩天因交通違規被轄區警開單告發。邱議員得知找來所長、交通組長到服務處說明，消息一出讓基層警炸鍋。對此，三重警方澄清，一切依法開單告發，是警方自行前往服務處溝通，希望外界不要有誤解。

據了解，新北市議員邱婷蔚胞弟兼特助邱男，這個月14日騎機車行經新北市三重區忠孝路與力行路口，未依兩段式左轉，被轄區三重警分局厚德所員警攔下舉發。豈料，當天邱男拿出議員特助名片，員警一看未予理會直接開單。

翌日（15日）上午邱男開車載同邱議員來到三重區正義北路與重陽路口永豐銀行辦事，邱男又把車違停在公車停等區，巡邏警經過依法逕舉。

這個月16、17兩日，分局接到邱議員來電，以許多在地民眾陳情為由，要求交通組長、所長到服務處說明。此事傳出基層警炸鍋，認為員警依法開單告發，議員卻不斷找官關切，那以後基層警是不是要看違規人身份執法。

對此，三重警分局澄清，員警依法開單舉發，是警方自行前往服務處去解釋相關法令，希望外界不要作過多聯想、誤解。

有媒體詢問邱婷蔚議員表示，因接獲民眾陳情，加上其弟因違規停車遭罰，才會請分局到服務處解釋，對於其弟違規部分實屬他個人行為，已口頭告誡，希望他遵守交通規則。