影／桃園男當街持鋒利剪刀激動揮舞 警衝上前將人撂倒上銬

桃園市一名66歲簡姓男子今中午疑似精神不穩，持鋒利剪刀在桃園區慈文路邊揮舞，嚇壞路上民眾，警方獲報後趕抵現場，簡男不願配合且情緒激動，2名員警先持續勸導溝通吸引簡男注意力，另名支援員警抵達後則從男子背後悄悄靠近，隨即衝上前將人撂倒壓制，實施管束並通報家人領回。

警方指出，今中午12點40分許，桃園警分局同安派出所接獲民眾報案，稱在慈文路有一名男子疑似精神狀況不穩，持剪刀亂揮嚇到路過民眾。巡邏員警迅速趕到現場，阻止簡男離開並喝令他扔下剪刀，但簡男不願配合，持續持剪刀與員警對峙。

為避免簡男失控傷害民眾或自殘，現場員警透過無線電與同仁聯繫，並持續和男子溝通，隨後巡邏車駛過時故意鳴放警報，吸引簡男注意，前來支援的員警則趁機從背後悄悄接近衝上前，以警察「綜合逮捕術」掣肘式將簡男撂倒，同時奪下剪刀，員警合力將人壓制上銬進行管束，後續已連絡家屬帶回照顧。

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