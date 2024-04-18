聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／桃園男當街持鋒利剪刀激動揮舞 警衝上前將人撂倒上銬
桃園市一名66歲簡姓男子今中午疑似精神不穩，持鋒利剪刀在桃園區慈文路邊揮舞，嚇壞路上民眾，警方獲報後趕抵現場，簡男不願配合且情緒激動，2名員警先持續勸導溝通吸引簡男注意力，另名支援員警抵達後則從男子背後悄悄靠近，隨即衝上前將人撂倒壓制，實施管束並通報家人領回。
警方指出，今中午12點40分許，桃園警分局同安派出所接獲民眾報案，稱在慈文路有一名男子疑似精神狀況不穩，持剪刀亂揮嚇到路過民眾。巡邏員警迅速趕到現場，阻止簡男離開並喝令他扔下剪刀，但簡男不願配合，持續持剪刀與員警對峙。
為避免簡男失控傷害民眾或自殘，現場員警透過無線電與同仁聯繫，並持續和男子溝通，隨後巡邏車駛過時故意鳴放警報，吸引簡男注意，前來支援的員警則趁機從背後悄悄接近衝上前，以警察「綜合逮捕術」掣肘式將簡男撂倒，同時奪下剪刀，員警合力將人壓制上銬進行管束，後續已連絡家屬帶回照顧。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言