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初步確認為生前落水！緬甸僑生魂斷新店溪 檢警朝意外方向偵辦

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市一所私立高職緬甸僑生板姓男子，本月15日晚在永和區中正橋下河濱公園與坤姓及黃姓兩名緬僑同學，當著徐姓女同學面前打賭，能從新北市永和區橫渡新店溪到台北市端，板願給1000元，但坤、黃2人下水游至北市再走回永和，卻發現板男失蹤，經過兩天搜尋，消防人員昨天在新店溪北市端沙洲上，發現僅穿著內褲的板男遺體。檢警今天相驗後，初步確認為生前落水，案情朝意外方向偵辦。

就讀新北市某私立高職4名緬甸籍學生，15日晚間相約至永和區中正橋下綠光河岸公園喝酒，原傳出23歲坤男與22歲黃男對不諳水性的24歲板男說，「能游過去，給你一千元。」說完二人就直接先跳下新店溪欲比誰較快游至對岸，板男則與20歲徐女在岸上等候。不料坤男與黃男游至對岸返回後，發現徐女及板男都已失去蹤影，懷疑板男落水失蹤，2人嚇得趕緊連繫學校，校方獲悉後16日凌晨近一時立即打電話報警。

「誰能游過去，我給1000元。」警方前天第一次製作3人筆錄時，坤男、黃男、徐女三人均口徑一致表示，是不諳水性的板男對坤男提議，只要能游到對岸，板男就給1000元，徐女認為下水很危險，曾出言阻止，但坤男仍下水游到對岸，黃男擔心坤男一人下水，也跟著一起游過去後，2人再從北市走回永和堤外，卻發現板男和徐女都不見人影，只剩板男背包留在岸邊，一開始以為板男與徐女二人先回去，坤男和黃男便帶著板男包包，並一路打電話給板男均無人接聽，直到捷運站時，才驚覺板男不只手機開靜音，就連衣服、鞋子都放在包包裡，2人再回到溪邊尋找未果。

雖然3人說法一致，死者家屬也無意見，但板男不諳水性，又是願意出錢給游到對岸的人，警方質疑為何他又會獨自一人下水進而發生憾事，認為案情恐不單純，懷疑另有隱情，昨晚製作第二次筆錄，3人說法仍大同小異。檢警今天相驗後，初步確認板男是生前落水，全案目前朝意外方向偵辦。

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板姓緬甸僑生魂斷新店溪，新北檢警今天下午在市立板橋殯儀館相驗，當時同行同學坤男（左前）、黃男（右前）和徐姓女同學3人今天也到場由檢察官現場訊問後請回。記者王長鼎／攝影
板姓緬甸僑生魂斷新店溪，新北檢警今天下午在市立板橋殯儀館相驗，當時同行同學坤男（左前）、黃男（右前）和徐姓女同學3人今天也到場由檢察官現場訊問後請回。記者王長鼎／攝影
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板姓緬甸僑生魂斷新店溪，新北檢警今天下午在市立板橋殯儀館相驗，當時同行同學坤男（左前）、黃男（右前）和徐姓女同學3人今天也到場由檢察官現場訊問後請回。記者王長鼎／攝影

永和 緬甸

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