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移動式餐車油鍋起火 他關火取鍋熱油溢出臉手淋傷

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

呂姓男子今天上午在新北三重區仁愛街準備熱油販賣早點，不料餐車油鍋突然起火，他試圖關閉瓦斯爐拿起油鍋，卻不慎熱油傾倒，導致臉部及手部遭熱油淋傷，所幸送醫後沒有生命危險。

據了解，呂姓男子（65歲）今天早上11時許，將一輛移動式餐車停放在新北市三重區仁愛街43巷前，他先開火熱油準備販賣早點，不料，餐車油鍋突然燒起，他急忙先關閉瓦斯，蓋上鍋蓋旋即拿起油鍋，卻不慎熱油溢出直接往他臉上、手腳淋去，造成患部有百分之3.5二度燒燙傷，緊急協助送醫急救，所幸沒有生命危險。

新北市消防局第三救災救護大隊長陳志德表示，油鍋起火時切勿用水往油鍋裡澆，此舉恐造成高溫熱油四處噴濺擴大火勢。民眾遇油鍋起火，可嘗試蓋上鍋蓋阻隔延燒。若有燒、燙傷應先用自來水輕沖、洗；或浸於冷水中到不痛為止，傷處未腫脹前，小心脫除戒指、皮帶、鞋子或其它緊身衣物。

呂姓男子因鍋內熱油溢出，臉、手腳被淋燙傷，所幸送醫後沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
呂姓男子因鍋內熱油溢出，臉、手腳被淋燙傷，所幸送醫後沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
呂姓男子因鍋內熱油溢出，臉、手腳被淋燙傷，所幸送醫後沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝
呂姓男子因鍋內熱油溢出，臉、手腳被淋燙傷，所幸送醫後沒有生命危險。記者曾伯愷／翻攝

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