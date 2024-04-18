移動式餐車油鍋起火 他關火取鍋熱油溢出臉手淋傷

呂姓男子今天上午在新北三重區仁愛街準備熱油販賣早點，不料餐車油鍋突然起火，他試圖關閉瓦斯爐拿起油鍋，卻不慎熱油傾倒，導致臉部及手部遭熱油淋傷，所幸送醫後沒有生命危險。

據了解，呂姓男子（65歲）今天早上11時許，將一輛移動式餐車停放在新北市三重區仁愛街43巷前，他先開火熱油準備販賣早點，不料，餐車油鍋突然燒起，他急忙先關閉瓦斯，蓋上鍋蓋旋即拿起油鍋，卻不慎熱油溢出直接往他臉上、手腳淋去，造成患部有百分之3.5二度燒燙傷，緊急協助送醫急救，所幸沒有生命危險。