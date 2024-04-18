高雄「最美魚市場」傳意外 1男子落海獲救已無生命跡象

有「最美魚市場」稱號的鼓山魚市場，今下午在二號船渠處傳出1男子落水，警消獲報後趕赴現場，男子獲救時已無生命跡象，警方事後掌握男子身分，為住在附近的39歲郭姓男子，患有慢性病，初判無外力介入，家屬無意見，全案報請高雄地檢署相驗釐清。

約下午2時35分許，一名準備出海作業的漁民看到一名男子在二號船渠處浮沉，隨即通報警消到場，救護人員抵達後，將男子救上岸，僅穿褲子，已明顯失去生命跡象，未在送醫。

警方根據現場發現的證件，確認死者為住在附近的郭姓男子；據了解，郭男平日下午都會跳入港邊戲水，今中午還在母親經營的小吃部休息，行為正常，沒喝酒，直到中午才離開。

郭母接到噩耗後跑到現場，指認完身分後崩潰痛哭，不解為何兒子會喪命，警方初判現場無外力介入，意外發生原因由警方報請檢察官釐清。