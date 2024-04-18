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影／嘉市火警疑太陽能板過載造成 屋主愧疚：真的不是故意的

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市吳鳳南路一處巷弄社區下午傳火警，瞬間黑煙籠罩社區天空，嘉義市消防局出動人、車搶救，火勢在30分鐘後撲滅，幸好沒有傳出人員傷亡，起火原因，由消防局調查中。郭姓屋主表示，疑是住家後方搭建的倉庫屋頂太陽能板過熱造成火警，帶來社區居民困擾，十分抱歉。

嘉義市消防局在下午1點15分接獲報案，吳鳳南路某巷弄內一處民宅發生火警，先後調派4個分隊22車、53人前往灌救。約30分鐘後火勢撲滅。

現場指揮官第一大隊長李嘉霖表示，起火點初步了解是建築物後方搭建的一個倉庫，據屋主表示是烘培及堆放雜物使用，火調人員於現場蒐證調查起火原因。

郭姓屋主表示，倉庫裡面堆置一些紙箱、舊傢具等，在倉庫屋頂自己組裝2套太陽能系統，可能今天太陽太大，系統負荷不了，對於發生意外，對附近住家、社區深感抱歉，真的不是故意的。

嘉義市消防局派遣人車火場灌救，起火點疑為住家後方搭建倉庫上方的太陽能板。記者李宗祐／ 攝影
嘉義市消防局派遣人車火場灌救，起火點疑為住家後方搭建倉庫上方的太陽能板。記者李宗祐／ 攝影
嘉義市消防局人員現場灌救。記者李宗祐／ 攝影
嘉義市消防局人員現場灌救。記者李宗祐／ 攝影
嘉義市消防局據報派遣人車前往火場灌救。記者李宗祐／ 攝影
嘉義市消防局據報派遣人車前往火場灌救。記者李宗祐／ 攝影
嘉義市吳鳳南路巷弄裡一處社區在下午突然大片黑煙籠罩。記者李宗祐／ 攝影
嘉義市吳鳳南路巷弄裡一處社區在下午突然大片黑煙籠罩。記者李宗祐／ 攝影

嘉義

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