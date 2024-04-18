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影／錢太好賺...車手被「黑吃黑」搶走430萬 警逮17歲少年搶匪

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

李姓男子昨天晚上在新北市三重區集美街欲上繳430萬詐欺贓款，卻被葉姓少年搶走。李男一度向警辯稱，被搶430萬是買二手名錶費用，警追查發現應是詐團黑吃黑。今天凌晨循線在台中烏日逮獲葉姓少年，但贓款已不知去向，警將李、葉兩人依法究辦，並持續溯源追查其他共犯。

據了解，李姓男子（27歲）是名詐欺車手，昨晚近9時許，他準備將430萬詐欺贓款上繳，卻在新北市三重區集美街一家連鎖運動用品店2樓，被葉姓少年（17歲）搶走。

警方獲報到場，詢問李男一度辯稱被搶430萬是買錶費用，警問，是透過哪個網站買錶？賣家是何人？聯繫方式？只見李男態度詭異說不清楚，這讓警方起疑，數度追問下，李男才坦承他是詐欺車手，案發前準備上繳430萬贓款給上游，沒想到被搶走。

三重警方調閱周邊監視器畫面，鎖定葉姓少年涉嫌，發現葉姓少年搶錢後，騎機車往桃園方向逃去。今天凌晨近2時許，循線在台中烏日將人逮捕，並在其身上搜扣剩餘3萬8200元贓款。

面對警方詢問犯案動機？剩餘贓款流向？葉姓少年否認搶奪，稱是透過網路社群應徵到一取款工作，昨晚他透過通訊軟體微信接到一男子指示，要他昨晚前往新北市三重區集美街取款後離去。隨後騎車來到桃園高鐵站外草叢將430萬贓款棄置在那。

目前警方沒尋獲430萬贓款，警訊後依詐欺罪嫌將李男移送法辦，葉姓少年則依搶奪罪嫌送辦，並擴大追查其他共犯及贓款下落。。

葉姓少年疑似黑吃黑搶奪430萬贓款，遭移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
葉姓少年疑似黑吃黑搶奪430萬贓款，遭移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
葉姓少年疑似黑吃黑搶奪430萬贓款，遭移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
葉姓少年疑似黑吃黑搶奪430萬贓款，遭移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
葉姓少年疑似黑吃黑搶奪430萬贓款，遭移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
葉姓少年疑似黑吃黑搶奪430萬贓款，遭移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
葉姓少年疑似黑吃黑搶奪430萬贓款，遭移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
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詐欺 贓款

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