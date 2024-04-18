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詐團誘黃金暴利投資 台南男遭騙20萬與警合力逮車手
詐騙集團成員謊冒投顧公司營業員，先以投資股票獲利高，李姓男子投資20萬元後，對方又以黃金暴漲鼓吹投資，李對黃金期貨投資項不熟悉，行經派出所時詢問，員警馬上判斷是遭到假投資詐騙，將計就計昨天在台南市民族路某超商內，逮捕范姓車手。 警詢後將范依詐欺罪嫌法辦，擴大追查幕後共犯。
據了解，李姓男子於3月由臉書社群結識自稱某投顧公司營業員，在營業員再三慫恿下交付20萬元投資股票，期間投顧公司還將投資獲利1萬元匯至其帳戶以取信李。
李姓男子近期與詐欺集團理財專員網路通訊中，獲知黃金價格節節升高，每錢價格逼近萬元台幣，在詐團鼓吹下及之前投入20萬元股票投資有獲利，準備再加碼20萬元。
李昨天上午到銀行領取20萬元準備中午交付，因對黃金期貨投資項目不熟悉，他在行經第二分局長樂派出所時想說入內詢問，員警馬上判斷是遭到假投資詐騙，獲知將有人來面交取款，與被害人一同前往埋伏查看。
所長施明昌員警埋伏，看見身背背包范男形跡可疑，再三於交付地點超商外徘徊走動，初步鎖定為取款車手。范進入超商與被害人聊天及簽署收據證明並拿起20萬元後，當場上前壓制及逮捕，依法究辦。
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