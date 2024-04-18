偵查佐車禍10小時才酒測惹議 高雄林園分局回應了

林園警分局偵查佐4月16日出車禍狀況。記者林保光／翻攝

高雄市林園警分局偵查隊呂姓偵查佐4月16日凌晨輪休，騎機車回家途經大寮區撞上停在路邊的轎車，受傷倒地，警、消將他送醫，發覺髖關節骨折，轉院動手術，目前住院中。因車禍發生後，直到當天下午，車禍後10小時才抽血檢測酒精濃度，引起非議。

高雄市林園警分局表示，呂姓偵查佐出車禍後，並沒拒絕酒測，但因胸口痛無法接受呼氣酒測，送往鳳山醫院後，因髖關節骨折要手術，由家屬幫他轉院到義大醫院，警方便因他無法接受呼氣酒測，得做侵入性抽血檢測，便依規定，檢具血液濃度強制採驗申請書，整理卷宗向高雄地檢署申請強制抽血檢測，當天下午約2時，收到檢方強制採驗書，才由醫院抽血檢測，酒測值為零。

警方表示，呂姓偵查佐4月15日晚間6時就沒班，排隔天輪休，直到4月16日凌晨車禍發生，員警發現他出車禍，以搶救人命為要，但呂姓偵查佐胸痛無法呼氣酒測，送醫後才知道要動手術，便向檢方申請強制抽血檢測酒精濃度，一切合乎規定，也沒拖延。

4月16日凌晨3時許，呂姓偵查佐騎機車要回鳳山住處途中，在大寮區力行路自撞路邊停車受傷。