桃市立委候選人選前招待1日遊 落選又遭訴

以無黨籍身分參選第11屆立法委員桃園市第6選區的候選人葉堂宇，涉嫌夥同多名親友以舉辦一日遊方式，招待142位選民到雙北旅遊行賄，檢警調接獲情資進行蒐證，選前6天發動傳喚約談逾百人、搜索3處，認為葉男及楊姓金主罪嫌重大，但無羈押必要，諭知各以20萬元交保候傳，桃園地檢署近日偵結，將葉姓、楊姓夫婦及孫、曹2女友人等6人依違反公職人員選舉罷免法起訴。

起訴事實指出，66歲葉男先於去年9月間，與某佛教基金會的楊姓金主及親友議定以「鄉親相愛樂活一日遊」之名，邀集住在桃園市第六選區具有投票權人參加，選民無需支付車資及餐費，除了有遊覽車專車接送，還包辦午、晚餐，費用全由楊男支付，將於10月15日免費招待到新北市八里區及北市等地旅遊，葉男並於同月26日指示競選團隊人員在臉書發布訊息。

葉妻同月28日也指示馬祖關懷協會曹姓理事長，2人分別找八德、大溪、復興及中壢12里的第6選區有投票權的選民參加免費旅遊活動，順利邀集142人，由曹女將乘客名單、年籍資料回報葉妻彙整人數並投保旅遊平險。

葉男一行人於去年10月11日晚間在該佛教基金會中壢禪修會館召開車掌培訓會議，指示孫姓女車掌需宣講「感謝葉博士的號召邀約各位一起來參加有意義的活動，祝葉博士高票當選」等語，以此表示要選民支持葉堂宇；翌日晚間又於某咖啡館內召開領隊會議，謀議同月15日活動的聯繫及分工，由楊姓金主夫婦支付租車費、餐費及保險費總價20萬餘元。

旅遊活動當日，142人自桃園市搭車至新北市八里區的八里左岸公園旅遊，葉男身著競選背心向參加旅遊選民揮手、發送文宣品，競選團隊人員也在場發放餐盒，擔任遊覽車車掌的孫女在結束八里左岸公園行程後，於車內講述「在此也是祝福葉博士可以高票當選，我不知道大家是不是都是支持葉博士的」等語，暗示參加者應知提供免費旅遊招待的是葉男，並投票給葉之意。隨即又前往中正紀念堂，並發放晚餐便當。